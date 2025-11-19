藍轟「台灣詐騙亞洲第一」 鄭銘謙秒回「不是喔」：有數據？

詐騙金額比新加坡還多4倍的台灣，朝野也來評估打詐鞭刑可行性。（圖／東森新聞）





為了打擊詐騙，新加坡修法通過詐騙刑罰可施最重24下鞭刑，那在詐騙猖獗的台灣是否也能以鞭刑嚇阻犯罪？對此部分民眾表示支持，認為打詐應該越嚴厲越好。而朝野立委也來評估可行性，國民黨立委吳宗憲就說台灣詐騙是亞洲第一，沒想到法務部長鄭銘謙立即反駁說「不是喔不是這樣」，還反問吳宗憲有數據嗎？

民眾：「（鞭刑）非常支持啊詐騙就該死，詐騙就應該越嚴厲越好，詐騙實在太討厭了，打幾個應該後面就不敢了吧。」台灣詐騙越來越猖獗，是否有可能把鞭刑納入法律，以降低詐騙機率，就如同新加坡已經加重刑罰，未來詐騙犯最高可判鞭刑24下，那在台灣可不可行。

民眾：「鞭刑的話我覺得可能沒有那麼合適吧，我覺得是整個結構上面讓他們去做這件事情，你會做的人還是會做，你要讓他知道痛，他才會怕啊，他才會不敢犯啊，不然現在15萬交保根本就不怕隨便騙，騙保出來又是一條好漢。」

就盼能在罰鍰與刑期之間，政府能更有力杜絕詐騙，以新加坡鞭刑來看，每一下都打到皮開肉綻，鞭痕在犯人臀部整齊排列，最多一次只能鞭24下，如果一口氣打不完也能分期再打，而在詐騙金額比新加坡還多4倍的台灣，朝野也來評估打詐鞭刑可行性。

法務部長鄭銘謙vs.立委（國）吳宗憲：「（反洗錢）我們現在是亞洲第一名啊，對但是詐騙案也是第一名啊，｛沒有沒有不能這樣講喔，委員你有數據嗎，你有數據說我們詐騙是第一名嗎｝，不是啊不是啊，那我跟你講太子集團你怎麼樣，｛我們掌握啦我們查獲啦｝，我們詐騙是民怨第一名啦。」

法務部長鄭銘謙vs.立委（國）羅智強：「是不是民怨第一名嘛，｛當然是民怨，這是我們民怨之所在｝，來來來你又來了，｛我們打詐的一個成效喔｝，來我請局長上來，｛我們打詐的成效喔｝，部長我請局長上來，｛我們是請檢調全力來查緝｝，第三次部長我請調查局局長上來啦，｛有下去有下降的趨勢了｝。」

鄭銘謙備詢台上堅稱有政府有打詐，有掌握有查獲，打詐不是民怨第一，鄭銘謙捍衛打詐成績，被藍委嘲諷果真卓揆心中第一。

