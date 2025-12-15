藍追打國防部採購案？陳柏惟揭4部曲：肢解中央政府！

近日國民黨接連砲國防部軍品採購案，從5.9億RDX海掃更、1.2億HMX炸藥等等採購案，接連質疑「衛浴業者、協商」得標正當性，但卻被人發現，早在馬政府時代，衛浴廠商「和成」就曾得標製作陶瓷裝甲板。對此，立院榮譽顧問陳柏惟，國民黨就是在肢解中央政府，弱化台灣國防，以達成敵國對我們的侵略企圖。

陳柏惟在《台灣向前行》節目中表示，國民黨就是雙標，曾在馬政府得標的和成公司其實沒有壞處，它也的確有做到陶瓷相關的專業，問題是如果你們要以本業跟副業不同來做質詢的話，其實老早就有這個案例了。國防部顧立雄今天會生氣、就是因為國民黨「邏輯斷線」，20年來採購案標準就是這樣，不是和成一間公司、不是單一廠商這樣。陳柏惟砲轟，國民黨執政過、也知道這些東西就是這樣，也知道台灣跟美國之間不能國與國採購，國民黨把年輕人都當無知的、把自己的支持者當笨蛋，不願意把這件事情講明白。

陳柏惟直指國民黨的四大作為，修財劃法削弱保衛國家的錢；質疑軍購、削弱保家衛國；削弱現役軍人、增加退休軍人福利，削弱抵抗意志；質疑民防、黑熊學院，削弱中央政府。痛批在野黨的監督，好聽講叫監督執政黨，難聽一點講這個就叫肢解中央政府、弱化國防能力。





原文出處：藍追打國防部採購案「換鄭習會門票」？陳柏惟揭4部曲：肢解中央政府！

