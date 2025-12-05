藍連斐璠不連任 綠羅文崇參選

民進黨前新北市議員羅文崇已確定參選，近日他將發表1本永和在地刊物，推廣永和特色。（王揚傑攝）

新北市第七選區（永和區）下屆議員選舉暗潮洶湧，將重新洗牌。本屆落選的民進黨前議員羅文崇已確定參選，正緊鑼密鼓籌備，預計明年初正式對外宣布；國民黨現任議員連斐璠則已表態確定不連任，且不會交棒給特定人，強調要給黨內有意願、有熱忱的年輕人機會。

永和區選民結構藍大於綠，本就對民進黨不利，由於人口數減少，民國107年第3屆起，應選名額從4席減為3席，民進黨選情更加艱困，現任議員許昭興與羅文崇輪流各落選1次，115年羅文崇將捲土重來，重演「黨內互打」局面。

廣告 廣告

國民黨現任議員連斐璠和陳鴻源都非常有機會連任，但連斐璠卻拋出震撼彈，明確表態不再參選，為永和區選情埋下變數。日前傳出連斐璠多次在社交場合提到不再連任，經向她求證，連斬釘截鐵表示，「傳聞屬實」，自己從政已40年，國民黨過去最被詬病就是年輕人無法出頭，導致年輕人不願加入國民黨，所以決定從自己做起，把位置讓出來，給年輕人機會。

連斐璠指出，其實黨內和地方上不少人已知她不再連任，已有人登門尋求推薦，但她一概拒絕，自己不會指定接班人，因為要給年輕人一個公平的競爭環境，透過正當的民主機制出線。

羅文崇表示，落選3年多來，服務處仍持續運作，服務案件不曾間斷，很感謝地方鄉親惜情，經常邀他出席社團、學校等活動，近日他將出版1本永和在地刊物，推廣永和特色，振興在地經濟。

羅文崇說，明年初會先在網路社群以市議員參選人的身分現身，畢竟永和選民藍大於綠，他和許昭興必面臨同黨競爭1席，但選舉變數多，如今連斐璠1席空出，國民黨將由新人出線，樂觀來看，選票有可能分散，他和許昭興一起努力，說不定2席都有機會。

許昭興表示，永和雖是艱困選區，但對於同黨之間的競爭還是正向看待，大家各自努力。