藍遭疑「助理費除罪化」為救顏寬恒？ 陳玉珍：制度化保障

國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法」修正草案，要將助理費除罪化，今（5）日院會付委審查，國會助理不滿， 群情沸騰 ，工會緊急召開幹部會議，決議要向立法院長韓國瑜陳情，外界質疑，是為了黨籍立委顏寬恆的助理費案解套，陳玉珍解釋，要讓助理更有制度化的保障。

立委(國)顏寬恒VS.記者說：「您有私下拜託李乾龍祕書長嗎。」輕輕嘆了口氣，面對追問快閃避談，國民黨立委顏寬恒，涉及詐領助理費案，如今可能全身而退，因為傳出國民黨祕書長李乾龍，私下拜託黨團修法，而國民黨立委陳玉珍，提案修正「立法院組織法」，要將助理費除罪化。

立委(國)陳玉珍說：「來反映說他們希望在這個法案通過，或者在助理的部分可以有哪一些方面，更有制度化的保障，我們也可以來協助這個部分。」駁斥為了特定人士解套。

不過對比現行法規，依「立法院組織法」第32條，立委每人得聘用8到14人的公費助理，立法院每年會編列預算，包含助理的勞健保、勞退等，都由國會來支用，而陳玉珍的提案，刪除公費助理中的「公費」兩字，並將立法院撥款給助理的費用，改為撥給立委依定的數額，可以自行統籌運用，提案說明更指出，立委補助費是否運用妥當，非屬「貪汙治罪條例」，及「刑法」規範的範圍。

立委(民)吳思瑤說：「個案修法量身訂做的修法是意圖明確，那不是都說要福國利民嗎，怎麼急切的來提出這些，未經社會共識就要進行，草率修法的爭議性的行為呢。」

立院國民黨團總召傅崐萁說：「助理費的修正案是一個進步的法案，包括在美國這些主要的國家就是一個實質的補貼，而且助理費的修正以後，可以真正讓助理能夠得到保障，不要讓助理成為共犯。」

強調薪資不被打折，但國會助理職業工會，在今（5）日中午緊急召開幹部會議，更決議近期將拜會立法院長韓國瑜，希望能幫忙擋下相關修法，如果陳情未果也不排除發動抗爭，與此同時公督盟也嚴正抗議，抨擊壓榨基層助理的勞動權益，面對各方雜音，也讓修法走向充滿變數。

