藍選將未定 張啓楷：嘉市藍白一定合

民眾黨提名參選嘉義市長的張啓楷立委，28日清晨參加嘉義市的馬拉松路跑活動，強調藍白一定會合。（廖素慧攝）

明年嘉義市長選戰，國民黨人選難產，民眾黨已提名立委張啓楷，兩黨定調「藍白合」共推最強人選。張啓楷28日說，國民黨內部已開始整合，如果沒有人選或願意禮讓，他應該會代表藍白參選，藍白合完成的時間最好是明年1月15日，愈快愈好，最晚農曆春節前。

被點名參選市長呼聲高的國民黨籍市議員鄭光宏則認為，「藍白合」要能確實整合，仍應循公平公開透明的機制，因而他主張以「全民調」產生黨內人選，兩黨的人選再進行民調，產生最強人選，才有利於「藍白合」。

國民黨籍翁壽良醫師最積極部署參選，對於「藍白合」看法，他說，明年元旦成立服務處，廣告看板也陸續就定位，這就是他參選的態度。

張啓楷說，「藍白合」是一定要做的，因不只關係明年選舉，還影響到民國117年藍白能否贏得執政權，國民黨在新竹表明禮讓高虹安市長，第二個就是嘉義市。

張啓楷還說，國民黨會先內部整合，透過內參式民調，如果沒有人選，或者願意禮讓的話，就應該由他代表藍白參加這次市長選舉。

藍白兩邊都已經釋出很大的善意跟誠意，國民黨前天已經到宜蘭協調黨內兩位參選人，應該很快也會協調嘉義市鄭光宏、陳家平2位議員及翁壽良醫師，由1人代表國民黨，再跟張啓楷協調或民調。

張啓楷也提到，若國民黨內參式民調以後，覺得他勝算比較大，那就由他來代表，這也是一種方式，強調藍白一定要合作，只能有1組人，這組人一定是最強、能贏得勝選的人，最好明年1月15日能整合好。

藍白合共推1名選將還關係到議員、里長選舉「母雞帶小雞」效應，張啓楷說，為展現藍白合誠意和善意，民眾黨在嘉義市東、西區只各提名1位市議員參選人。