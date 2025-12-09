藍選將遭爆國小霸凌特教生！涉潑水、推擠、吐口水 本尊回應了

國民黨新北市議員擬參選人何元楷遭爆國小霸凌特教生，他表示誠摯致歉。翻攝何元楷臉書



國民黨立委羅智強辦公室主任、新北市汐止區議員擬參選人何元楷遭爆國小霸凌特教生在內的同學到國中，包括蓄意肢體推擠、嘲笑、潑水、吐口水等，何元楷今（9日）表示，如果說小時候言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，願意誠摯向他致上歉意。

自稱何元楷國小同校網友昨在Threads上發文，何元楷班上有個固定會欺負、霸凌同學的「3人組」，最常被盯上的，是一位需要更多協助的特教同學，包括：在走廊被推撞、鞋子被灌水、被嘲笑、書包被藏起來等。這名網友稱，他挺身而出制止霸凌行為，反讓自己也成為矛頭指向的對象，被罵三字經、被丟肥皂，甚至上廁所被從頭上潑水，即使到了國中，大家唸不同學校，仍會在公車上遇見，而他就硬生生被吐口水、頭髮被黏口香糖。

何元楷上午在臉書發文說，最近社群上有人提到他國小時期的相關指控，想向大家說明。成長過程中，他小時候是一個調皮搗蛋的小孩，也可能因此造成師長、同學的困擾。所以小時候只要被老師寫聯絡簿，就會被父母責打。

何表示，雖然還不知道這位同學是誰，但懇切的希望有機會跟這位貼文的同學見面，了解彼此的想法，除了讓我有機會和他當面釐清之外，也希望了解事情的始末。「如果說我小時候的言行讓這位同學覺得受傷、不舒服，我願意誠摯的向他致上歉意。」

