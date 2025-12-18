藍酸總統偶像「希特勒」 張惇涵高分貝反嗆

財劃法爭議持續延燒，立法院今日召開專案報告，藍白陣營採取強硬反制，提案彈劾行政院長卓榮泰，民眾黨團更揚言下一步將提出彈劾總統賴清德案。會議中，國民黨立委羅智強發言指稱總統賴清德偶像是希特勒，引發行政院秘書長張惇涵強烈反擊，雙方言詞交鋒激烈。總統府秘書長潘孟安未出席會議，藍白陣營因此提出譴責案，總統府則回應依憲法規定，府秘書長僅在特定情況才需列席立院。

（圖／TVBS）

立法院今日召開財劃法專案報告，藍白陣營與綠營對立情勢明顯。在會議過程中，國民黨立委羅智強發言時稱「賴清德最愛的偶像是獨裁者希特勒」，並表示「元首永遠是對的」是希特勒說的，批評政府不尊重立法院通過的法律。這番言論立即引發行政院秘書長張惇涵以高分貝反擊，張惇涵表示這是國會殿堂，不應有這種臆測性的發言，並要求羅智強更正發言內容。

會議中，總統府秘書長潘孟安缺席引發藍白陣營不滿。總統府在前一晚已回應，依照憲法規定，對立法院負責的憲政機關是行政院，府秘書長只有在審年度預算和審總統府主管法時才會列席備詢。對此，司法法制委員會召委、國民黨立委翁曉玲批評表示，雖然潘孟安有來函說明，但民主政治的基本原則是權力受到監督，行政權本來就要向立法權負責。

民眾黨主席黃國昌在委員會上提案彈劾行政院長卓榮泰，並表示台灣民眾黨黨團將在院會正式提出彈劾案，要求賴清德必須列席說明。據了解，黃國昌曾於16日與國民黨主席鄭麗文及黨團總召傅崐萁密謀如何反制政府。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱回應，這只證明民眾黨不敢面對當不信任案通過後可能導致民眾黨團滅的結果。

藍白陣營已做好長期抗戰準備，表示將把賴政府的所作所為訴諸全民。此次財劃法爭議持續延燒，朝野對立情勢升高，後續發展值得關注。

