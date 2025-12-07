藍酸蘇貞昌南下站台邱議瑩「釀黨內分裂」 蘇巧慧：個人有個人交情

民進黨立委蘇巧慧今早表示，民進黨會在初選推出最好人選，但初選之後大家都是1個隊伍。（圖／林煒凱攝）

藍綠白積極布局2026地方選戰，前行政院長蘇貞昌日前赴高雄為有意參選明年高雄市長的民進黨立委邱議瑩站台，被國民黨譏恐導致黨內分裂。對此，蘇貞昌女兒、獲黨內徵召參選新北市長的民進黨立委蘇巧慧今天（7日）回應，民進黨會在初選推出最好人選，之後也會一起合作，「個人有個人的交情」，但初選之後大家都是1個隊伍。

2026選戰提前開打，新北市部分，民進黨早早「定於一尊」蘇巧慧參選新北市長，近日身兼民進黨主席的總統賴清德更多次站台拚聲量，助攻蘇巧慧；國民黨部分，新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川檯面下動作頻頻。

蘇巧慧今天上午出席「樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式」時接受媒體聯訪，對於劉和然近日勤走基層，爭取披藍袍出戰新北市長意味濃厚，蘇巧慧指出，劉和然作為新北副市長非常認真，很多活動都有遇到過，現在也是一樣；不過她也痛批國民黨立院黨團總召傅崐萁提出的《財劃法》，造成地方財政亂象，公式錯誤導致345億分配不出去，中央地方事權也沒有說清楚，希望國家長治久安，中央地方有機會好好坐下來，一起把制度建立起來。

媒體詢問，關於父親、前行政院長蘇貞昌日前南下高雄為邱議瑩站台，被藍營解讀恐導致內分裂，蘇巧慧認為，民進黨是非常有制度的政黨，會在初選推出最好人選，「個人有個人的交情」，不過初選後大家就是1個隊伍，一起為台灣努力。

至於小紅書爭議持續延燒，台北市長蔣萬安日前受訪時狠酸，賴政府反中反到變共產黨，蘇巧慧反擊，台灣是民主國家，從來沒有禁止人民上任何網站，台灣也是法治國家，政府種種防詐、反詐作為，其他網路服務商都和政府合作、提出方案，只有小紅書已讀不回，還違反15項資安法規，政府當然有所作為。



