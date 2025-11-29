藍酸賴政府違法編列中央政府總預算案「自卡」 明年1/31恐難三讀

國民黨團書記長羅智強與民眾黨主席黃國昌在議場意見交流。李政龍攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

立院前天（28日）結束行政院長施政報告暨總質詢，理應將正式展開總預算審查。但因朝野再陷「法定預算」未編列僵局，期程延宕情形甚至比去年嚴峻，國民黨團人士直言，明年度預算要趕在1月31日前完成三讀機會已不大。

對此，國民黨團書記長羅智強直言，民進黨現在是「自卡政府」，不依法編列立院三讀通過的軍人加薪、警消退休保障、財劃法等相關法定預算，執政黨帶頭鬧事要繼續自己卡住中央政府總預算案，「我們也沒辦法，愛莫能助」。

相較年初國民黨團因不少藍委擔心預算卡關讓大罷免發酵，比執政的民進黨還積極的趕在今年1月21日延會最後一天讓今年度中央政府總預算案三讀，羅智強直言，這次國民黨團對審查明年度中央政府總預算案「沒有時間表」。

國民黨立委賴士葆也喊話，若行政院堅持不依法重編明年度總預算，那就讓目前未完成付委的總預算案擺著，沒過就沒過，這不是沒有先例，也不會影響政府正常運作。

黨團人士表示，根據預算法規定，若立院無法及時完成總預算案三讀，明年度中央政府除新增採購或建設計畫沒辦法發包執行，包含人事費用等法定義務支出、政府延續性計畫預算，原則都可照常動支，不會影響政府常態運作。

回顧過往，2007年前總統陳水扁主政後期，也因朝野激烈對立，當年度（96年度）中央政府總預算案於農曆春節前仍未完成三讀，直到次一會期將休會前的6月15日才完成三讀，當時行政院長即是蔡政府末代院長蘇貞昌。

有趣的是，當時陳水扁過年發紅包，還被外界質疑「財源」。當時總統府就澄清，依預算法規定，總預算拖過年度未三讀，影響的是新增預算，延續性或過去就有預算項目，仍可在一定比例內動支，發紅包不受影響。

立法院總質詢結束，本應全面展開明年度中央政府總預算案審查，但因行政院所提總預算案，未依法編列軍人加薪、警消退休保障預算，也為配合修正後財劃法編列地方補助款，讓總預算案至今未完成付委。

其實立院去年審議今年度中央政府總預算案時，也一度因政院未編列原住民禁伐補償、健保點值與公糧收購等預算，讓總預算付委一度卡卡，最後在朝野多次協商後，終在去年11月8日付委，並訂今年1月21日休會。

但今年已將12月，明年度中央政府總預算案還卡在程序委員會。而相較去年國民黨團比民進黨團更希望總預算在新會期前完成三讀氛圍不同，這次朝野都感受不出想審總預算氛圍，也讓立院傳出，明年度總預算案恐下會期再說。

國民黨立委許宇甄表示，在行政院未依法補編軍人加薪、警消退休保障與財劃法相關預算前，目前的總預算案就處於違法編列狀態，總不能要立院帶頭審議違法總預算案。黨團副書記長林沛祥也說，現階段先盡力通過民生法案。

有藍委更透露，目前多數藍委都主張，在賴政府沒有重編總預算案前，先擱置總預算審查，否則形同接受民進黨違法漏編預算，屆時責任更難釐清，國民黨要擺脫「自以為是執政黨的心態」。

國民黨團人士表示，既然行政院當家鬧事、違法編列總預算在先，立院若還急著幫審預算「就是豬頭」，若不明就理就輕易縱放，後續1.25兆元國防特別預算將更能把關，一路退讓如何對支持者交代？國民黨2026也不用選了。

該黨團人士直言，今年與去年不同，藍委歷經反惡罷成功後，都已經拿到「無敵星星」，對總預算把關不會進退失據，該怎樣就怎樣，明年1月31日不是三讀明年度總預算最後期限，了不起第5會期提前開議來審就好。

