藍重啟國共論壇鋪陳「鄭習會」？邱明玉舉日本在野黨「這行為」來對比！

論壇中心／綜合報導

傳出停辦多年的國共論壇確定恢復舉行，預計1月27日至29日在北京登場，由國民黨副主席蕭旭岑率團赴中，也被外界認為是為鋪陳3月的「鄭習會」，不過國民黨發言人牛煦表示，對話有助降低誤判與衝突。對此，資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目上就質疑，「高市早苗強硬對中國，日本在野黨也不是每個人都支持，但也沒有人因此要去北京」。

邱明玉表示，「日本也是有在野黨跟執政黨，高市早苗的言論在野黨也不是全買單，有些人可能也認為不要太激化中國，但是有人因此跑去見習近平嗎？也沒有阿，同樣都是反對黨，即便政治立場不一樣，可是日本大家還是同仇敵愾，台灣跟中國關係更嚴峻，結果台灣的在野黨竟然不是同仇敵愾，而是要去求合、拜會習近平，有這樣子的同志我們還需要敵人嗎？」

廣告 廣告

中國才剛軍演完，近日又祭出懲戒名單，面對這樣的文攻武嚇，台灣的在野黨仍然急於赴中，來台參訪的日本參議員石平就示警，歷史上國共兩次合作，當時的國民黨最後都上當更失去中國，希望台灣所有的政黨不要輕易相信共產黨。

原文出處：藍重啟國共論壇鋪陳「鄭習會」？邱明玉舉日本為例：有在野黨去北京嗎？

更多民視新聞報導

鄭習會有望登場？農曆年前重啟「國共論壇」 傳鄭麗文3月赴北京見習近平

訪立法院變＂中國制裁同學會＂ 石平：日本國會要加油

停辦多年「國共論壇」大復活？傳1月底舉行 為鄭習會試水溫？

