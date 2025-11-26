藍重批賴「天價軍費喪權辱國」 沈伯洋轟：喜事喪辦

記者廖品鈞、林柏翰／台北報導

總統賴清德在華盛頓郵報投書，表示台灣將提出一筆400億美元追加國防預算，以展示自我防衛的決心，日前美國國會轄下「美中經濟暨安全檢討委員會」，也建議由台灣提供資金，協助菲律賓為境內美軍基地升級，國民黨立委砲聲隆隆，批評把台灣當盤子，不過另一方面卻修法要讓中配參政、不受國籍法規範，也讓民進黨立委林楚茵質疑，難道是幫中國洗人口？

國民黨打算要修國籍法，讓中配可以參政、擔任公職。

國民黨立委賴士葆：「台灣的錢淹腳目，可以淹到菲律賓，可以淹到第一島鏈任何島嶼。」

國民黨立院黨團開記者會，砲口瞄準賴政府，因為美國國會轄下美中經濟暨安全檢討委員會日前建議，由台灣出錢、協助菲律賓為境內的美軍基地升級，再加上賴總統宣布將提出400億美元追加國防預算，讓國民黨立委氣得跳腳。

國民黨立院黨團書記長羅智強：「賴清德走的不就是烏克蘭的路嗎？台灣要走這一條路嗎？天價軍費，買到的是喪權辱國。」

民進黨立委沈伯洋：「包含從日本，一直到台灣，到菲律賓，是需要更多聯合演習，也需要更多的軍事合作，這已經不是我們一個國家的事情，這是整個東亞、整個印太區域安全的事情，國民黨向來就是習慣要把喜事當作喪事辦 。」

國民黨立院黨團開記者會，砲轟美國要台灣出錢、協助菲律賓為境內的美軍基地升級。

但國民黨一方面批美台菲軍事同盟，另一方面卻打算修法讓中配參政權不受國籍法規範，連自家人都不挺。

台中市長盧秀燕（2025.11.25）：「一定要是中華民國國籍才能服務公職，那我想不管哪一國的（其他）國籍都不應該服務公職。」

陸委會副主委梁文傑：「中配他雖然取得了台灣的身分，但他實際上還是有中華人民共和國國籍（對），所以按照中華人民共和國的法律，他可以要求他提供情報和線索和證據。」

陸委會副主委梁文傑（圖）受質詢時提到，按照中華人民共和國的法律，對岸仍可以要求中配提供情報、線索。

日前立法院長韓國瑜主政的立院法制局也提出「近親婚姻六親等改四親等」，民進黨立委林楚茵擔憂恐怕成洗人口三部曲，中國人假結婚真入籍，畢竟中國滲透台灣手法多變，國民黨罵軍費，卻要替中配開後門，手法啟人疑竇。

