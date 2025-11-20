藍重申憲法一國兩區 陸委會：ROC與PRC互不隸屬

（中央社記者李雅雯台北20日電）國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」規定。陸委會主委邱垂正表示，這是太簡化的說法，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。

邱垂正今天上午接受廣播節目專訪。

廣播節目主持人黃暐瀚提問，中華民國憲法增修條文提到「自由地區」、「大陸地區」。自由地區一般所指台澎金馬、大陸地區為對岸，對於「一國兩區」政治描述、憲法規定，陸委會的態度是什麼。

邱垂正回應，中華民國是主權國家，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀的事實與台海現狀。台灣是一個民主社會，對於個別政黨兩岸路線不進一步評論。

邱垂正強調，政府依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例與其他相關法律處理兩岸事務的立場一貫而堅定。秉持「四個堅持」維持現狀、不卑不亢，致力於維護台海和平穩定繁榮現狀，這是政府的政策。

邱垂正舉例「九二共識」。他說，九二共識引發很多紛爭，如果太簡化一個說法，把很多東西濃縮在幾個字裡面，「這會不會有超譯的問題」，所以對於個別政黨的兩岸路線不加以評論。

黃暐瀚追問，是不是擔心「一國兩區」說法被對岸拿來使用？邱垂正回答，對。

他說，以九二共識來看，民眾都必須去問一件事情，「中華民國在哪裡」。九二共識像是一個模糊的包裝紙，打開以後中華民國在哪裡。「一國兩區」也是類似的太濃縮、太簡化甚至是超譯的概念，塞了很多東西，「我們還是要問中華民國在哪裡，我們的主權在哪裡，有沒有我們主權的空間」。（編輯：陳鎧妤）1141120