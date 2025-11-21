藍重申「一國兩區」 邱垂正：兩岸關係翻過好幾頁

（中央社記者李雅雯台北21日電）國民黨副主席蕭旭岑表示，國民黨兩岸路線是中華民國「一中憲法」、「一國兩區」。陸委會主委邱垂正回應，兩岸關係翻過好幾頁了，不要用幾個字過於簡化，恐會構成誤導或誤解。

邱垂正今天上午在文化大學大新館出席「2025當代中國研究國際研討會－國際新秩序下的中國治理」，他於會後受訪做出上述表示。

邱垂正表示，一國兩區是一般人理解新聞、政治的一個說法，不是法律語言。

他強調，陸委會依據中華民國憲法以及增修條文還有兩岸人民關係條例與相關法律處理兩岸事務是一貫的，持續致力於維護台海和平穩定繁榮，落實「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀。

廣告 廣告

邱垂正認為，不要去集中在某種概念，如同1992年有歷史會談事實，不過後來出現的「九二共識」跟當年會談發生什麼事，實際上有很大的出入。太簡化、太濃縮的文字，容易產生不必要的誤導或誤解。

他提到，有人認為一國兩區跟「一國兩制」很接近，於是有人誤解這是不是會滑向、倒向一國兩制局面。「所以我已經強調了，不要有這樣的一種（簡化說法），我們還是用法律的一個狀態來描述比較好」。

時任陸委會主委蔡英文在2002年4月強調，現行兩岸關係條例的一國兩區法理概念，由於涉及憲法增修條文架構的改變，不宜調整。這段記載在2002年陸委會年報「兩岸交流大事記」欄位可以查到。

「你們引用都是很早期的，但是我們現在因為兩岸關係翻過好幾頁了」，邱垂正建議，不該用簡化用字去描述兩岸，如同中共版九二共識，現在淪為一國兩制、「一個中國原則」三位一體對台政策，在2019年「習5條」後，九二共識裡面沒有中華民國生存空間。（編輯：廖文綺）1141121