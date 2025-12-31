藍重返府元旦升旗 鄭麗文喊和

國民黨主席鄭麗文31日在中常會談話指出，新的一年，希望未來的代表字是「和」。（劉宗龍攝）

今為民國115年元旦，總統府、各縣市政府及國民黨都將舉辦升旗典禮。國民黨主席鄭麗文昨於中常會宣布，將參加總統府前升旗典禮，強調國民黨捍衛中華民國憲法立場；立法院長韓國瑜也會出席。民眾黨主席黃國昌則不會參加，改赴新北市升旗典禮衝刺選情。此外歷任前總統蔡英文、馬英九、陳水扁皆不出席。

鄭麗文昨於中常會表示，新的一年，希望代表字是「和」，和氣的和、和解的和、和平的和，希望朝野和解，化解憲政僵局，讓真正福國利民的政策、預算可以推行；兩岸也要和解，和解帶來和平，兩岸應共同負起責任，國民黨一直以和平作為重要的使命跟責任，也希望大陸當局不要軍事相向。

她說，若民進黨政府能接受九二共識、公開反對台獨，兩岸就能對話、交流、和平，迎來繁榮。

鄭同時宣布，她會代表國民黨參加總統府前的元旦升旗典禮，因為國民黨是一個效忠中華民國、效忠國家、效忠國旗、捍衛中華民國憲法為己任的政黨；鄭將於今日上午6時出席總統府升旗後，8時再回中央黨部舉行國民黨升旗典禮。

民進黨第一次執政時，時任國民黨主席連戰、馬英九及吳伯雄都曾參加總統府前升旗，2016年民進黨重新執政後，時任國民黨主席洪秀柱雖受邀，但僅在北廣場參加升旗典禮，表達對民進黨執政違法違憲的抗議。2021年朱立倫接任黨主席後，就改在中央黨部自辦升旗典禮。去年朱立倫同樣期許新的一年是「和」的一年，朝野「和」，國會「和」。

民眾黨昨晚則公布，黃國昌今日將參加上午10時新北市元旦升旗活動；據悉，黃國昌不會出席總統府元旦升旗典禮，民眾黨也未派人參與。

民眾黨去年也未有黨主席參加府前元旦升旗，因時任黨主席柯文哲深陷京華城案，遭北檢不斷提抗告欲羈押，所以當時民眾黨改派中央委員林富男參加總統府升旗，柯文哲則於中央黨部宣布請辭黨主席。

此外，蔡英文、馬英九辦公室昨均表示不會出席總統府升旗典禮；陳水扁則回應，「除了市長及總統任內，從未再參加過」。