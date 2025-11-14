藍量身打造沈伯洋民調？他舉手發問：想看「這藍委」的！

論壇中心/綜合報導

綠委沈伯洋被中國指控涉犯分裂國家罪，國民黨今(14)日公布最新民調，指僅29%滿意他擔任立委表現。沈伯洋苦笑回應，自己沒有要選舉，應該做習近平與沈伯洋的民調，否則這只是議題的攻防，沒有意義。財經專家徐嶔煌表示，這是台灣史上第一次針對「不分區立委」的滿意度調查，更直言之後大家應該會想看「翁曉玲的滿意度有多少」？

徐嶔煌在《台灣向前行》節目中指出，若能針對單一不分區立委做滿意度調查的話，「大家有沒有想看翁曉玲的」？現場其他來賓和主持人紛紛異口同聲大喊「想」！主持人張孟琦更加碼喊「也想看國民黨總召傅崐萁的」！

徐嶔煌進一步指出，針對沈伯洋的部分，國民黨現在的立場幾乎跟中共的立場整合在一起，因為明年選舉藍綠對抗，國民黨此時先把沈伯洋挑出來修理，深藍支持者「看了會High」，就會幫這些藍營立委拍手，所以這是一種在替自己支持者不斷地呼喊出來的動作。

徐嶔煌也質疑，國民黨現在從主席鄭麗文談論普丁不是獨裁者、去祭拜共諜吳石...等一系列動作下來，會不會到最後變成藍營的「新常態」。

