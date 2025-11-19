藍開鍘何鷹鷺 王時齊質疑「殺小放大」：黨主席呢？

論壇中心/綜合報導

國民黨中常何鷹鷺推崇毛澤東、宣揚「祖國懷抱」，遭國民黨火速停權切割，何鷹鷺卻怪起綠營限制言論自由。資深媒體人王時齊指出，何鷹鷺抓錯了重點，被國民黨處分、罵的是民進黨，何應該要去跟國民黨抗議說，為什麼不處理黨主席和副主席？有這麼多支持統一的這些黨員，為什麼不處理他們？

遭國民黨停權的何鷹鷺，更自覺委屈，質疑國民黨沒經過程序就發布新聞。對此，王時齊在《台灣向前行》節目中酸爆國民黨「2019年鄭佩芬被開除、到現在都還沒收到國民黨通知」、「何鷹鷺算老幾啊」？據說何鷹鷺的言論一出來，說國民黨內部紛紛炸鍋，這是國民黨的民代講的，我想說會嗎？這不就是你們國民黨的路線嗎？是炸什麼鍋？不是統一就是你們的路線，你們為什麼要處罰何鷹鷺呢？

廣告 廣告

王時齊質疑，國民黨的副主席說一國兩區、黨主席追思共諜，同一個路線為什麼只處罰小的，不處理大的？原來國民黨其實只是藉著殺一個小的，來給社會一個交代說， 你看我們國民黨還是有做處理的，我們國民黨沒有很統。





原文出處：向前行(影)／國民黨開鍘何鷹鷺 王時齊質疑「殺小放大」：統一不就你們路線？

更多民視新聞報導

鄭麗文祭拜「蔣萬安爸爸的爸爸的爸爸的仇人」 她：藍白怎合？

中國通緝沈伯洋「藍1招讓韓當偽總統」？ 她：侵害統帥權！

綠營推大咖選北市長？沈志霖「８字」預測未來動向！

