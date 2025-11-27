藍陳見賢拚新竹縣長 跨黨派力挺

新竹縣副縣長陳見賢宣布參選下屆縣長，國民黨若辦黨內初選，他將辭去縣黨部主委。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹∕新竹報導

新竹縣副縣長、國民黨新竹縣黨部主委陳見賢二十七日於議會宣布參選新竹縣長，議長張鎮榮、副議長王炳漢及支持者助陣。綠營最強母雞民進黨縣黨部主委、竹北市長鄭朝方的哥哥、無黨籍議員鄭朝鐘也到場相挺。

陳見賢表示，新竹縣人口已達五十九萬七千多人，族群多元、結構年輕，加上科學園區與產業鏈高度聚集，成為全台不可替代的科技核心。新竹縣之所以在這十年快速成長，是建立在縣長楊文科與縣府團隊推動的基礎之上；未來他將在現有成果上持續深化，並以「長期、可持續、能跨世代延展的制度」為核心，帶領縣政進入下一個階段。

他強調，國民黨人才濟濟，黨內同志如果表態參選，等國民黨的初選機制出來，自己身為國民黨黨部主委，一定保持行政中立，該辭黨部主委就會請辭。

張鎮榮表示，陳見賢資歷完整，曾擔任竹北市代會主席與正副議長，熟稔地方民意需求，是議會所有藍營議員、甚至跨黨派的無黨籍議員支持的不二人選。

鄭朝方對於鄭朝鐘幫陳見賢站台一事則回應，哥哥已經是成年人，有自己想法，自己管不住他、也管不住鄭家，但同樣鄭家也管不住自己。