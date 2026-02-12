藍陷地方提名之亂 陳東豪揭：「李乾龍已火燒屁股」鄭麗文還在當名嘴

政治中心／綜合報導

年底將舉行九合一選舉，上屆取得大勝的國民黨，多個縣市都面臨接班危機，目前像是台中市、新竹縣、宜蘭縣等區域，都陷入僵局。資深媒體人陳東豪就觀察，國民黨副主席兼秘書長的李乾龍的狀態已是「火燒屁股」。然而，身為黨主席的鄭麗文卻大開兩岸議題。陳東豪直言，她的近況卻還像是在當「政論名嘴」。

提及藍地方提名之亂，陳東豪表示，他們在處理這個事情，李乾龍已經是火燒屁股，他喬了幾個地方了。鄭麗文算聰明，有找李乾龍出來幫忙，但還是很多地方，目前沒辦法處理。

廣告 廣告

陳東豪談國民黨地方提名之亂。（圖／前進新台灣）

跑政治許久的陳東豪觀察道，國民黨今年發生一個很特殊的狀況，就是在鄭麗文以前，從來沒有一個黨主席，在縣市長選舉那一年，主動把中國、兩岸議題做到這麼大的。陳東豪直言，她還在當政論名嘴，雖然已是黨主席，但還在當政論名嘴。

陳東豪預言，「這影響到底有多大？現在我也不敢講，我只是直覺知道會扣分，但我不曉得會扣多少分」。

至於「鄭習會」議題，國民黨桃園市議員黃敬平預測，「我相信鄭麗文還是會去，還是會登陸！」同時也提到，下半年要忙著輔選比較沒空，不要忘記，如果今年11/28選的不好，問責的是她。

※上述言論，僅代表節目來賓之立場。

更多三立新聞網報導

民眾黨昨稱軍購條例「有人撈油水」今大轉彎 張益贍反問：誰在撈講出來

高金素梅被搜！律師陳君瑋曝「現行犯無需立院同意」：被聲押機會非常大

高市早苗大勝如保衛戰 林廷輝預告：三月訪美將帶上「1大伴手禮」

蕭旭岑自豪見「正國級王滬寧」媒體人檢舉他搞台獨：大陸地區怎會有國？

