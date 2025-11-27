藍陸配中常委促統遭停職...怒喊退黨 李明璇曝主因表「祝福」

國民黨中常委何鷹鷺因拍影片發表促統言論，遭到國民黨考紀會通過停職處分，她26日出席中常會宣布退黨。（圖／杜宜諳攝）

具陸配身分的國民黨中常委何鷹鷺，因拍抖音主張「希望早日讓台灣回到祖國的懷抱」，日前遭到國民黨考紀會通過停職處分後提出申訴。她昨（26日）參加完國民黨中常會後，突然宣布要退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」而國民黨前發言人李明璇也在臉書發文表態。

何鷹鷺因拍短影音發表促統言論，高喊自己肩負重任，「就是早日讓台灣回到祖國的懷抱」，還狂嗆台灣是屁股大的一個地方，自己有靠山有什麼好怕的，「我的祖國！」此番言論惹議，遭國民黨考紀會祭出黨紀開鍘，予以停職處分。對此，她不服處分申訴，中常會決議送回考紀會審議，申訴期間處分尚未生效。

但昨天何鷹鷺穿著一身綠色羽絨衣出席中常會，結束後向媒體宣布退黨。她指出，國民黨的人到中國大陸都說「台灣地區」，但到底是中華民國的台灣地區，還是中華人民共和國的台灣地區，「你要講清楚、說明白」，不滿自己被考紀處分。

何鷹鷺還轟，國民黨又要跟美國好、日本好，又要去找中國大陸談，「這也是在玩火！」當然她支持台灣和平，呼籲國民黨一定要表明立場，不要含糊其辭、糊弄大家。

國民黨前發言人李明璇今天在臉書發文指，何鷹鷺的言行無視台灣主流民意，也讓國民黨背莫名其妙的政治成本，所以國民黨採取停職處分，「既然何女士自行退黨，那國民黨也祝福快走不送」。

