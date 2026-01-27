即時中心／潘柏廷報導

希特勒為首的納粹德國二戰期間，系統性規模殺害數百萬計的猶太人及其他種族；聯合國2005年將1月27日訂為「國際大屠殺紀念日」，就是要記取大屠殺教訓，防止重蹈種族滅絕恐怖行為之覆轍。對此，國民黨青年團今（27）日在臉書發文紀念，但不少網友在底下留下「笑死，自己做球228給自己」、「228還沒到吧？」、「228你當年講都不讓人講」。

國民黨青年團今天在臉書發文紀念「國際大屠殺紀念日」並提到類似歷史並不陌生，包含日軍在1937年南京大屠殺造成數十萬無辜生命的犧牲，他們宣稱會正視這段歷史、拒絕淡化與否認，只希望杜絕悲劇重演。同時也提到，包含伊朗鎮壓等國際上依然發生著血腥鎮壓與大規模暴力，再度證明極權與仇恨會以不同形式重現。

不過，青年團話鋒一轉說，不同想法的人被簡化為「敵人」、「雜質」，暴力便被合理化，「從內部找敵人」正是許多歷史教訓的起手式。面對賴政府執政下日益嚴重的分化、撕裂，青年更應該用理性與事實回應偏激言論，不讓自己淪為情緒的傳聲筒。

最後，青年團還說，每一項努力都可減少暴力重演的風險！青年團也邀請各位一同以理性與勇氣，拒絕仇恨言論、警惕極端主張，並以實際行動守護弱勢與公義。「銘記歷史。今天的緬懷，獻給所有歷史與當代的受害者」。但有網友在底下留下「笑死，自己做球228給自己」、「228還沒到吧？」、「228你當年講都不讓人講」。





原文出處：快新聞／藍青年團紀念「國際大屠殺紀念日」 網友大酸：自己做球228給自己

