藍青年揪林俊憲站路口「腳踩紅線」違規 嗆：能改善台南交通？

民進黨立委陳亭妃和林俊憲正力拚黨內初選，希望能獲得2026台南市長提名。未料，林俊憲昨（22）日在臉書PO出拜票的照片，卻遭國民黨青年部前主任陳冠安痛批「腳踩紅線」違規，並質疑他如何能改善台南的交通安全？

林俊憲昨發文指出，他與同黨立委賴惠員等人一起在新營親子館路口向下班的朋友說聲辛苦了，並透露有支持者聽到他要來，還特別來給予鼓勵，陪他一起站路口；林說他不僅看到不少熱情的笑容，還有許多人搖下車窗替他加油，「真的很溫暖，也更提醒我肩上的責任。今天特別選在親子館附近，也是因為孩子與家庭一直是我非常重視的議題」。

不過陳冠安今在臉書表示，要選市長的人，站路口可以不要違規嗎？認為林俊憲在的轉彎處拜票，腳還踩出紅線，令他不禁質疑，明明人行道上就有足夠的空間可以跟大家揮手，為什麼硬要違規？

陳冠安表示，整個團隊也根本沒有交通安全意識，連違規都不自知，竟還貼出違規照片，「這種人，怎麼可能改善台南的交通安全？」

據《鋒燦傳媒》11日公布台南市長初選民調，若以藍綠一對一來看，民進黨立委陳亭妃以53.2%，大幅領先國民黨立委謝龍介的25.%，和10月數據相比差距變化不大；若由民進黨立委林俊憲對謝龍介，前者也獲得44.9%支持，高於謝龍介的30.9%。該民調委託循證民調有限公司執行，該民調採用家用電話訪問（以中華電信住宅電話簿為抽樣母體隨機抽樣），訪問時間為2025年12月8日至9日（共2日），調查對象為戶籍設在台南市且年滿20歲的台南市民，實際完成之有效樣本數為1207，在95%信心水準下，其抽樣誤差約為±2.82%，並依台南市政府民政局公布之最新人口統計資料針對性別、年齡、戶籍地人口比例進行多變數反覆加權。

