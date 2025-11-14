藍青年爆：沈伯洋拿黑熊教材 到大學授課

▲國民黨青年軍賴苡任爆料，沈伯洋除了擔任立委外，也兼任台北大學「通識教育中心」教授，開授「民防意識與情報蒐集」課程，但課程內容竟與黑熊學院教材幾乎完全一致。（圖／沈伯洋辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委沈伯洋近日遭中國公安立案偵查，並傳出威脅展開全球抓捕，引發各界關注。國民黨青年軍賴苡任今（14日）表示，他接獲學生家長投訴，沈伯洋除了擔任立委外，也兼任台北大學「通識教育中心」教授，開授「民防意識與情報蒐集」課程，但課程內容竟與黑熊學院教材幾乎完全一致。

賴苡任指出，學生家長擔心沈伯洋利用校內授課期間，傳授黑熊學院的教學內容，甚至可能強制學生參與相關活動。他認為，沈伯洋在兩個領域使用相同教材的做法，凸顯台北大學通識課程在教學規劃上的不足，也希望這只是沈伯洋個人的行為，不影響校譽。

賴苡任也附上課程規劃綱要，課程大致分為「四大領域」，包括現代戰爭概念與新民防理論、資訊與認知作戰、衛生救護及避難規劃與植物種植。黑熊學院課程亦分為四大領域，包括現代軍事科普、資訊戰與認知作戰、救護技能及避難規劃。

他特別提到，課程綱領中要求學生最終學習「公開情報蒐集」的方法，由於沈伯洋身份敏感，家長擔心學生可能被培養成情報蒐集者，替黑熊學院服務。

賴苡任批評，沈伯洋兼任立委與教授的行為，引發民眾對教育內容及政治操控的疑慮。他強調，相關情況已引起家長及社會關注，呼籲教育機構應加強監督，確保通識課程符合教育本質，不受個人政治或組織意圖影響。

