藍青批鄭麗文不配當主席 國民黨：多數黨員滿意鄭的作為
〔記者林欣漢／台北報導〕中共突襲式宣布環台軍演，更朝台灣北部海域實彈射擊，國民黨主席鄭麗文未譴責中共，反批綠挑釁。國民黨前青年部副主任丁瑀今日下午赴國民黨中央黨部，批鄭麗文不配做國民黨主席，應該站出來強力譴責中共，抗衡暴力，而不是譴責中華民國總統賴清德，「妳譴責的方向錯了，應該要往台灣的西半部去譴責，妳現在的行徑連『卒』都不如，就是一顆小卒仔。」國民黨文傳會主委吳宗憲回應，每一位黨員都有發表個人意見的權利，但不代表多數黨員的意見，多數黨員的意見非常明顯，就是滿意鄭麗文主席這段時間的作為。
丁瑀說，真正的國民黨主席，要像鄭成功一樣文武雙全，而不是像鄭克塽一模一樣，我們不要投降、要和平，兩岸民眾要的是熱情的煙火，而不是無情的戰火。鄭麗文現在就可以立即要求習近平，撤掉所有針對台灣的攻擊性武器與無謂的軍演，這才能展現兩岸和平的最大共識，國共內戰多少家庭支離破碎，兩岸不要再有更多傷痛。
吳宗憲表示，丁瑀是國民黨的黨員，每一位黨員本來就有權利發表個人意見，黨主席畢竟是黨員選出來的，鄭麗文當然有資格擔任黨主席；至於說個別的國民黨員對於主席有什麼樣的批評或認知，就尊重每個黨員自己個人的想法，但是這個絕對不代表多數黨員的意見。
吳宗憲指出，多數黨員的意見非常明顯，就是滿意鄭麗文主席這段時間的作為，並且在當初黨主席選舉的時候，也都認同鄭麗文主席，「這個部分我想是絕大多數國民黨員的共同意志。」
