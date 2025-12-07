藍領移工滿12年需離台 移工不滿遊行呼籲「廢除年限」

台灣藍領移工人數約有85萬人，即便原先政府視其為「補充性勞動力」，但在少子化、缺工的現在，這群人儼然成為撐起台灣社會重要的結構力，然而，面對這群台灣的中流砥柱，政府卻藍領移工勞動滿12年後，就必須離開台灣，引發移工團體不滿，7日的勞工大遊行以「廢除工作年限」為主要訴求，期盼能夠矯正過往的歧視性政策，還給藍領移工工作權。

7日的勞工大遊行以「廢除工作年限」為主要訴求，期盼能夠矯正過往的歧視性政策，還給藍領移工工作權。（賀培晏攝）

台灣移工聯盟指出，在1997年，當藍領移工在台工作年限被修成2＋1時，台灣政府便同時修法廢除白領移工在台工作年限，從此以後白領移工在台工作期限「無上限」，但工作應無分貴賤，為何白領移工享有「工作年限無上限」，但藍領移工不只要撐起低工資、長工時的行業，還要承擔延續28年的歧視性政策。

移工聯盟提到，勞動部近期推出的「跨國勞動力精進方案」，自2026年開始，製造業的中階技術人才人力比率上限，從原本的25％上升到100％，這些舉措，說穿了即是避免台灣成為一個大型「訓練中心」，但移工來台灣學到了技術、經驗，卻因為「工作年限」而無法續留台灣，只好轉去其他國家，等同政策仍然漏洞百出。

遊行中移工背負「年限炸彈」，象徵每個移工來台灣後都如同背負一顆倒數12年的炸彈，一旦時間結束，就必須離開台灣，相當不合理。（賀培晏攝）

移工聯盟強調，33年來台灣對藍領移工設定「工作年限」，就是一個制度性、系統性的「人才流失政策」，而今天的遊行，就是全台灣移工一起站出來告訴勞動部，盡速廢除藍領移工的工作年限，不只是留才的不二法門，也是扳正過往的歧視性政策，將基本的勞動權利還給藍領移工。

