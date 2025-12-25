藍首波提名出爐！學者曝2模式：解台中困局
[NOWnews今日新聞] 國民黨昨（24）日在中常會上通過2026地方大選首波提名，包含艱困選區的台南市、高雄市、屏東縣等3縣市，分別提名立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉，以及台東縣的吳秀華，共4縣市提名，引發政壇高度關注。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳指出，依循「陳以信模式」以及「蔡其昌模式」，將能一解藍營在台中的困局。
鈕則勳首先提及台南選情，本來也要參選的前立委陳以信看了黨部內參民調，接受了黨中央的協調而退選，展現了君子風度，台南市整合成功；此局不僅突顯了主席鄭麗文的協調功力外，所建構之「陳以信模式」更可作為新北、台中與黨內多人角逐賽局的解套方法。
鈕則勳指出，特別是以內部情勢複雜的台中市來說，若也循「陳以信模式」，最後由江啟臣出線，則仍需搭配2022年民進黨提名的「蔡其昌模式」，才能確保綠營無法見縫插針與政治操作，確保台中勝選！因為當時蔡其昌也是擔任立法院副院長，黨內除了蔡之外，也有其他競爭對手，綠營也是藉由黨內先協調，將蔡定於一尊後，才於適當時機（2022年四月）徵召蔡其昌參選台中市長，就是防堵過早提名而讓藍軍攻堅副院長職務，搗亂整體選戰佈局。
「藍軍現在台中的情況就如2022年的民進黨。」鈕則勳直言，江啟臣擔任立法院副院長，所以國民黨徵召的時間便要有一定的彈性，主要關鍵在於人選較早「定於一尊」即可；不然的話，綠營勢必藉攻堅副院長職務來攪弄藍營內部一池春水外，也可能藉機挑撥藍白合作，甚至削弱藍營內部團結，牽制藍軍選舉細部規劃！若也循綠營2022年的「蔡其昌模式」，便能控制變數，依照自己的步調走，穩操勝券。
此外，鈕則勳也提到，特別是鄭主席現今已具協調能力，展現主席魄力，藍軍也順勢啟動提名，南二都或有以逸待勞的可能，若能進一步搞定台中這一局，相信選情更能倒吃甘蔗，產生對綠軍步步進逼，直搗黃龍之氣勢，主導戰局。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
賴瑞隆再道歉也沒用？蔡正元曝「南部人觀念」：提前出局了
迎戰謝國樑！童子瑋披綠袍選基隆市長 吳子嘉一句話斷言結局
柯文哲戰場不是台南？吳靜怡點名這一城：連「她」也擋不住
其他人也在看
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 1 天前 ・ 93
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 305
藍支持度下跌！蔡正元揭背後關鍵：國民黨中央的警訊
台灣民意基金會23日公布最新民調，政黨支持傾向部分，民進黨38.4%，較上月增7.3％、國民黨20.6％，較上月減5.2％，民眾黨16.7%、較上月增2％。前立委蔡正元今（24）日說，這是國民黨中央的警訊，要檢討哪個環節出狀況，推卸問題恐讓選舉大敗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 110
藍營竹縣接班人之爭擦出火花！徐欣瑩參選聲明引地方反彈 楊文科說重話「板蕩識忠臣、時窮節乃見」
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導新竹縣長期是藍營優勢選區，現任縣長楊文科連任屆滿，藍營角逐者眾，副縣長陳見賢、現任立委林思銘、徐欣瑩都先後表態爭取...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
鏡觀／連大法官說了都不算的憲政體制
也許你不知道，截至上週五為止，我們國家的憲法法庭已經有超過300多天無法運作了。藍白把持的立法院於去年底聯手修改了《憲法訴訟法》，提高了憲法法庭評議人數的門檻。原有大法官中有七名任期屆滿卸任，過去這段時間，賴清德總統曾經2度提名大法官人選，不過，全數遭立法院封殺。簡單的說，舊的退了，新的補不進來，大法官人數不夠，無法成會。三權分立的民主憲政就這樣缺了一隻腳。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 299
民進黨2026派誰對決高虹安？學者預言「空降人選」：關鍵在這2人
新竹市長高虹安涉詐領國會助理費案停職，高院於16日二審宣判出現大逆轉，撤銷貪污罪，改依《刑法》偽造文書罪判刑6月，得易科罰金。高虹安也在18日復職重返新竹市府上班，目前看來2026競選連任，志在必得，外界關注民進黨會派誰出戰？對此，銘傳大學廣電系主任杜聖聰在廣播節目《POP大國民》分析，民進黨的2026新竹市長人選很大可能是空降，而最終會是誰出戰，這2人的......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 55
藍白不審預算又提「延會到明年1/31」！溫紳籲綠委「出這1招」！
論壇中心／綜合報導藍白兩黨在立法院頻頻出招，國民黨先是去了一趟廈門後，在程序委員會第四度封殺行政院送審的1.25兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案，再聯手民眾黨提出彈劾總統賴清德案。明年度總預算都還沒審，藍白卻頻頻進行政治攻防，甚至又提出要「延會明年1/31」，資深媒體人溫紳在《頭家來開講》節目上就呼籲綠委「不要奉陪」！溫紳表示，本來是12月31日立法院院會就告一段落，但藍白透過決議要延會到明年的1月31日，把戰線又延長，建議賴清德總統和民進黨51名立委「元旦後不要奉陪藍白，照原定的院會休息一個月，然後迎接2月1日沒有黃國昌的新院會，讓藍白踢一個鐵板，讓他們自己演自己的」。原文出處：不理藍白立院延會至明年1/31！溫紳：建議綠委休息！ 更多民視新聞報導不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話真的很氣！黃國昌告府院「關說大法官」 綠委：合不合法你說了算？才剛去中國！藍委馬上完成「這條例」4度封殺 民進黨憤怒反擊了民視影音 ・ 1 天前 ・ 26
民進黨選對會徵召陳素月選彰化縣長 邱建富醞釀「走自己的路」
民進黨布局2026地方大選，選舉對策委員會今（24日）拍板，建議徵召立委陳素月參選彰化縣長，將提報中執會完成提名程序。爭取提名的前彰化市長邱建富日前放話不惜脫黨參選，並質疑民調結果不尋常，今受訪透露已寄出申請複查民調信函，看黨中央如何處理，若有清楚答案會理性面對，「但如果一意孤行，當然我們會走自己的路」。鏡新聞 ・ 23 小時前 ・ 4
阿斯夫拉贏宏國大選！曾讚台灣邦交好百倍
[NOWnews今日新聞]台灣前友邦宏都拉斯上月底舉行大選，在開票過程僵持數週後，宏都拉斯選舉委員會（CNE）當地時間週三宣布，由保守派「國家黨」候選人阿斯夫拉（NasryAsfura）勝選，另外2位...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 22
蘇貞昌12年前怒噴一句！網酸爆：跨時空打臉
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，加上憲法法庭在僅有5名大法官出席、未達法定評議門檻的情況下，仍宣告《憲訴法》修法違憲，引發外界對憲政運作的高度質疑，相關爭議持續...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前 ・ 11
中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆
即時中心／黃于庭報導為達武力統一目的，中國近年持續以言語、武力恫嚇，滲透法段也更加無孔不入，甚至試圖從中破壞與台灣交好的國家情誼。總統賴清德昨（22）日接見日本自民黨幹事長代行萩生田光一眾議員訪問團；未料，此舉卻讓中國外交部相當崩潰，指稱台灣並不存在「總統」。對此，外交部今（23）日強硬反擊了。萩生田光一眾議員率團來訪，賴清德昨日接見時表示，感謝日本首相高市早苗上任以來，持續表達支持台日友誼，展現對台海和平穩定的重視；並盼未來2國攜手同心團結相挺，持續強化雙方合作交流，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。不過，此舉卻讓中國外交部氣得直跳腳，聲稱台灣是中國的1個省，並沒有「總統」；還稱日本議員「竄訪」台灣，已經違反一中原則，向日方提出嚴正交涉。外交部發言人蕭光偉。（圖／民視新聞）對此，外交部發言人蕭光偉表示，作為主權獨立國家，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府才能代表2300萬人民，在國際社會以及多邊場域與他國互動、進行交流，中方無權置喙及干預，「昨天賴總統已經接見日本訪賓，這樣的事實相信各位媒體朋友也都親自見證、看到了」。原文出處：快新聞／中國見「日議員拜會賴清德」崩潰了！稱台灣沒總統 外交部霸氣回嗆 更多民視新聞報導又有狂漢嗆隨機殺人！調查局出手了 嫌犯被逮下場曝南非怕了？配合中國打壓「我國祭晶片制裁」 外交部曝協商進度「剴剴案」民團喊下架兒福 檢察官：任職20多年看過最慘兒虐照民視影音 ・ 1 天前 ・ 1
等了快1個月！ 宏都拉斯選委會宣布阿斯夫拉當選總統｜#鏡新聞
歷經將近一個月的波折，宏都拉斯總統選舉結果終於出爐！該國選舉委員會昨天（12/24）宣布，右翼的「國家黨」候選人阿斯夫拉正式當選總統。阿斯夫拉過去不只獲得美國總統川普支持，選前還說要和台灣恢復邦交。然而，親中的執政黨籍國會議長已經嗆聲，說不會接受選委會宣布的結果。鏡新聞 ・ 21 分鐘前 ・ 發起對話
架空民主監督賴清德政府毀憲亂政 行憲日民團嚴正聲明
【記者 張達威／台北 報導】今（12月25日）天是中華民國行憲紀念日，為守護民主制衡，重建民生，捍衛人民主權，台灣好報 ・ 44 分鐘前 ・ 1
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
民進黨彰化縣長初選奇蹟式一夜翻轉？吳子嘉驚呼：太離譜了
民進黨選對會於24日達成共識，建議徵召現任立委陳素月出戰彰化縣長。對此，媒體人吳子嘉表示，本來正國會的立委黃秀芳民調領先結果最後奇蹟式的一夜之間翻轉9%，他要說「這太離譜了」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
藍營南高屏縣市長候選人名單出爐 賴瑞隆、林岱樺回應了
即時中心／温芸萱報導國民黨中常會今（24）日徵召立委謝龍介參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長、議長吳秀華參選台東縣長。對此，民進黨立委高雄市長初選參選人賴瑞隆表示，藍營南、高、屏縣市長候選人都是立委，先前因藍白強推財劃法修正，造成地方財源損失，若柯志恩僅靠黨意而忽略民意，勝選恐有難度。同樣表態參選高雄市長的綠委林岱樺則呼籲藍營停止國會意識形態對抗，朝野應合作保衛國家、建設高雄。國民黨中常會今日決議，徵召謝龍介參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長，以及吳秀華參選台東縣長，正式啟動縣市長選舉布局。對此，民進黨立委、綠營高雄市長初選參選人賴瑞隆對國民黨首波提名名單提出批評，他指出，這次國民黨提名的南、高、屏的人選，果然不出意外都是在財劃法上，讓南、高、屏損失重大財源的人選，尤其高雄實質減少約200多億元，與台北市增加400多億元形成明顯落差。賴瑞隆強調，如果柯志恩只依靠黨意而忽略高雄民意，選情恐難樂觀。另一位同樣是立委兼參選人林岱樺則對柯志恩參選高雄市長表達祝福，強調願意與柯志恩進行「君子之爭」。並呼籲，停止國會意識形態的對抗，朝野共同合作通過保衛國家、建設高雄的法案，讓進步的高雄捍衛民主的台灣，這是高雄市民的期待，也是台灣人的心聲。民進黨立委、綠營高雄市長初選參選人林岱樺。（圖／林岱樺國會辦公室提供）原文出處：快新聞／藍營南高屏縣市長候選人名單出爐 賴瑞隆、林岱樺回應了 更多民視新聞報導鄭天財涉收賄喊冤「是助理私刻印章」？王義川：別想撇責！蔣不容檢討北車警網漏洞？川曝：監控人力僅兩名！6.1強震嚇壞居民 卑南人連滾帶爬「露屁股」奪門逃竄影片曝光民視影音 ・ 16 小時前 ・ 1
邊境衝突影響 吳哥古蹟遊客銳減、業者生意慘淡
（中央社柬埔寨暹粒24日綜合外電報導）受柬泰邊境衝突影響，歷史悠久的著名觀光勝地吳哥古蹟遊客驟減，園區內顯得異常冷清，業者生意慘淡。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
轟藍委赴中! 公督盟批"回國就卡國防預算":算哪國立委?
政治中心／綜合報導這個周末爆出8名國民黨立委到中國廈門參加活動、和負責對台工作的中國官員同桌吃飯、聊聊天，公督盟痛批他們回來就揚言"繼續卡國防預算"，到底是"中華民國立委、還是中華人民共和國立委"。被問到去中國會不會洩密，翁曉玲倒是火氣很大，說政府有本事去調查，難道國安局是白幹的嗎？立法院別再亂卡：「破壞民主全民受害。」拿著手舉版，公督盟高分貝怒吼要藍白主導的立法院別再鬧了，更把矛頭指向上周末才跑一趟中國的8名國民黨立委。公民監督國會聯盟理事長謝東儒：「你跑去一個敵對勢力國家，說是為了台灣的台商，（回來）是說台灣國防預算，我要卡住，你們是中華民國的國民黨，還是中華人民共和國的國民黨，是在幹嘛。」氣到爆粗口，也狂批翁曉玲說"自費去中國"，不代表不用交代。翁曉玲在中國還遇到了蔣萬安的父親蔣孝嚴。（圖／民視新聞）公民監督國會聯盟執行長張宏林：「不是用你自己的錢去就了不起，你是中華民國的立委，你也參加秘密會議你不用被管制嗎，這什麼小學生的邏輯。」立委（國）翁曉玲：「請問我是接觸了什麼樣的國防機密，我的索資全部都是跟民生，跟政府機關制度有關，就請你們啟動調查，我們的國安局是白幹的嗎。」翁曉玲說自己沒接觸國防機密，說她會去洩密的人，請拿出證據。（圖／民視新聞）被追問赴中細節，翁曉玲火氣一下子就上來，要政府"有本事自己查證據"，青年世代共好理事長張育萌質問"這次翁曉玲見到廈門台胞工作委員洪春鳳，負責的就是"兩岸融合"，也見到廈門思明區委副書記徐艷，也是"打造兩岸融合發展"，不知道她跟這些人"聊天"，包不包含國防預算。台灣青年世代共好協會理事長張育萌：「（被問）是否有同行的委員，她（翁曉玲）不曉得，會不會見到中國官員，她也不曉得，（難道）默默到廈門國際會議中心，才發現現場有成千上百，中國的台辦官員嗎，這些完全都不需要揭露，並不是國人想要看到的。」兩岸情勢緊張之下，藍委赴中不透明，談的符不符合台灣利益，國人心中有個大大問號。（民視新聞綜合報導）原文出處：轟藍委赴中! 公督盟批"回國就卡國防預算":算哪國立委? 更多民視新聞報導台灣女婿瀧波宏文率團訪台 林佳龍致謝「友台修法」深化雙邊情誼福原愛挺孕肚再婚 爆昔「橫濱男陪上課」疑藏不住！中國快手突被色情直播淹沒！萬人瘋看「伺服器秒被切」民視影音 ・ 1 天前 ・ 2
北韓試射長程防空飛彈！金正恩視察核動力潛艦計畫
《朝中社》表示，此次試射的目的是評估這個擁有核武國家在研發新型高空飛彈方面的戰略技術能力，飛彈成功在距離約200公里外摧毀空中目標。《朝中社》同時指出，金正恩也視察了正在建造1艘排水量約8,700噸、能夠發射地對空飛彈之核動力潛艦的造船廠，但報導並未說明視察的確切...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 6
藍首波縣市長提名 謝龍介選台南、柯志恩戰高雄、蘇清泉戰屏東
政治中心／綜合報導國民黨中常會今（24日）天正式公布第一波，2026地方首長選舉的徵召名單，包括立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉，以及台東縣議長吳秀華，將分別代表國民黨出征南部縣市與台東。另外也同樣針對2026選戰，國民黨宣布成立與民眾黨的兩黨協商工作小組，未來將針對藍白合有進一步討論。國民黨員：「國民黨凍蒜，國民黨凍蒜。」手牽著手、高喊凍蒜，國民黨中常會，正式拍板2026縣市首長首波提名，南高屏與台東分別由立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉，以及台東縣議長吳秀華出征。鄭麗文親自替四位參選人，掛上象徵勝選的紅色背帶，但鄭麗文似乎左右不分，和第一位上前的謝龍介，兩人在台上來回好幾次，實在有點尷尬，但一開口，就對執政黨開罵。國民黨主席鄭麗文：「這是非常罕見，有史以來提名作業，提早到前一年的年底就開始進行，過去曾經經歷過每年選舉，年年選舉勞民傷財，我們非常遺憾，賴總統上台之後，每年每天搞政治鬥爭。」國民黨中常會今（24日）天正式公布第一波，2026地方首長選舉的徵召名單。（圖／民視新聞）一連講了就快十分鐘，罵好罵滿，但近期一份民調顯示，政黨支持傾向，國民黨支持度僅20.6％，民進黨則是38.4%，藍營落後將近兩成，前立委蔡正元就直言，藍白相加還輸民進黨，這是給國民黨中央的警訊，若不當一回事，恐讓選舉兵敗如山倒。國民黨台南市長參選人謝龍介：「民調只是一時的，但長期的民調，我們去調整策略，來迎合人民最高的期待。」國民黨同步宣布，成立與民眾黨的兩黨協商工作小組，未來將針對藍白合進一步討論，眼前確認，台東和屏東都將出現一對一廝殺，綠營雖然南高兩都未定，但都無懼在野黨挑戰。國民黨中常會今（24日）天正式公布第一波，2026地方首長選舉的徵召名單。（圖／民視新聞）立委（民）邱議瑩：「不管對手是誰，我會持續以高雄為念，向大家提出更多的政績政見，向高雄市民我是最能夠承擔責任，帶領高雄向前的那個人。」立委（民）林岱樺：「期待和柯志恩立委進行君子之爭，岱樺再度呼籲，停止國會意識形態對抗。」綠營按部就班布局，2026地方選戰，戰鼓聲已經響起。原文出處：藍首波縣市長提名 謝龍介選台南、柯志恩戰高雄、蘇清泉戰屏東 更多民視新聞報導藍白慘被打臉了！多數民眾不認同「彈劾賴清德」最新民調曝光台東規模6.1地震！高雄震度3級 高捷全線暫停行駛5分鐘17：47卑南規模6.1地震 台東市區災情曝光民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話