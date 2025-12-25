藍首波提名出爐！學者曝2模式：解台中困局

▲國民黨中常會通過首波2026縣市首長提名。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨昨（24）日在中常會上通過2026地方大選首波提名，包含艱困選區的台南市、高雄市、屏東縣等3縣市，分別提名立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉，以及台東縣的吳秀華，共4縣市提名，引發政壇高度關注。對此，文化大學廣告學系專任教授鈕則勳指出，依循「陳以信模式」以及「蔡其昌模式」，將能一解藍營在台中的困局。

鈕則勳首先提及台南選情，本來也要參選的前立委陳以信看了黨部內參民調，接受了黨中央的協調而退選，展現了君子風度，台南市整合成功；此局不僅突顯了主席鄭麗文的協調功力外，所建構之「陳以信模式」更可作為新北、台中與黨內多人角逐賽局的解套方法。

鈕則勳指出，特別是以內部情勢複雜的台中市來說，若也循「陳以信模式」，最後由江啟臣出線，則仍需搭配2022年民進黨提名的「蔡其昌模式」，才能確保綠營無法見縫插針與政治操作，確保台中勝選！因為當時蔡其昌也是擔任立法院副院長，黨內除了蔡之外，也有其他競爭對手，綠營也是藉由黨內先協調，將蔡定於一尊後，才於適當時機（2022年四月）徵召蔡其昌參選台中市長，就是防堵過早提名而讓藍軍攻堅副院長職務，搗亂整體選戰佈局。

「藍軍現在台中的情況就如2022年的民進黨。」鈕則勳直言，江啟臣擔任立法院副院長，所以國民黨徵召的時間便要有一定的彈性，主要關鍵在於人選較早「定於一尊」即可；不然的話，綠營勢必藉攻堅副院長職務來攪弄藍營內部一池春水外，也可能藉機挑撥藍白合作，甚至削弱藍營內部團結，牽制藍軍選舉細部規劃！若也循綠營2022年的「蔡其昌模式」，便能控制變數，依照自己的步調走，穩操勝券。

此外，鈕則勳也提到，特別是鄭主席現今已具協調能力，展現主席魄力，藍軍也順勢啟動提名，南二都或有以逸待勞的可能，若能進一步搞定台中這一局，相信選情更能倒吃甘蔗，產生對綠軍步步進逼，直搗黃龍之氣勢，主導戰局。

