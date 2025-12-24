藍首波提名！徵召謝龍介、柯志恩、蘇清泉再戰南台灣

迎戰2026縣市長選舉！國民黨今天（24）中常會通過首波縣市長提名。（圖／東森新聞）





迎戰2026縣市長選舉！國民黨今（24）日中常會通過首波縣市長提名，確定徵召立委謝龍介、柯志恩與蘇清泉，挑戰台南市、高雄市、屏東縣「艱困選區」，同時，也徵召台東縣議長吳秀華，參選下屆縣長選舉。恰巧，民眾黨也宣布徵召立委張啟楷，參選2026嘉義市長，張啟楷喊話，希望明年農曆過年前，完成藍白整合，協調出一位最強候選人。

國民黨主席鄭麗文:「國民黨加油！國民黨凍蒜！」國民黨主席鄭麗文首次操盤地方選舉，中常會上正式提名首波2026地方大選3+1人選。

國民黨發言人江怡臻：「為台南爭取的時刻，象徵著團結，象徵著勇往直前，象徵無畏挑戰。」

鄭麗文要替謝龍介披上紅布條，位置喬來喬去，喬不攏，似乎不太熟悉操作，畢竟鄭麗文過去雖然有不少選舉經驗，但這回是以總教練身分，帶兵打仗，而除了徵召謝龍介參選台南市長，高雄市由立委柯志恩，屏東縣由立委蘇清泉，再次征戰南台灣，以及台東縣由台東議長吳秀華出戰。

鄭麗文同場也宣布，將聘前立法院長王金平，為國民黨最高顧問，駁斥「鄭王不合」傳聞。

國民黨主席鄭麗文：「昨天跟王院長特別提出這樣的邀請，王院長也一口答應。」

黨中央壓下人事案，平息藍營茶壺風暴，畢竟即將迎戰2026大選還得跟白營協調合作，同一時間，民眾黨宣布徵召立委張啟楷，參選2026嘉義市長，前主席柯文哲也特別錄製影片力挺。

民眾黨嘉義市長參選人張啟楷：「我們會要求盡速時間內最好最快，能夠在農曆過年前完成整合，藍白推出一組最強，最有勝算的候選人。」

國民黨組發會主委李哲華：「這個部分，本來就在我們羅列，藍白合合作縣市之內，循序漸進，依據兩黨各自的工作進程，然後來談實質上如何來合作。」

藍白累積默契，25日兩黨主席還將再次合體，共同宣布推動「國民帳戶」，幫助12歲以下孩童，累積第一筆資本。

另外，苗栗縣長鍾東錦宣布民眾黨中央政策會執行長賴香伶，出任第二副縣長，率先為地方選舉，開啟「藍白合」。

