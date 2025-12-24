藍首波縣市長提名南高屏加台東 王金平任黨最高顧問

（中央社記者劉冠廷台北24日電）國民黨今天通過首波2026縣市長提名，徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉與台東縣議會議長吳秀華，分別參選台南、高雄、屏東與台東。黨主席鄭麗文也宣布，將邀請前立法院長王金平擔任國民黨最高顧問。

國民黨今天下午召開中常會，除邀請國民黨立法院黨團總召傅崐萁報告彈劾總統賴清德一事外，也正式進行2026縣市長提名作業，首波提名名單為謝龍介參選台南市長、柯志恩參選高雄市長、蘇清泉參選屏東縣長、吳秀華參選台東縣長。會中，鄭麗文拉起4人的手，高喊當選，場面熱鬧。

同時，鄭麗文也向中常會報告，將邀請王金平擔任國民黨最高顧問，鄭麗文說明，王金平從政50年來，大家都知道他對國民黨貢獻卓著，在退而不休這段時間，希望王金平對國民黨持續貢獻，而王金平也非常願意繼續為國民黨盡一份心力。

談到日前未出席王金平的感恩餐會，鄭麗文澄清，此次感恩餐會一開始就定調在高雄在地，如果邀請黨主席，就得邀請歷任黨主席、五院院長與總統，規模就不一樣了。

鄭麗文表示，王金平在高雄辦餐會是因為鄉親熱情，不希望鋪張高調，而國民黨高雄市黨部主委是柯志恩，王金平才會說代表國民黨的是柯志恩，引起不必要聯想、擴大解讀，因此，她特地在中常會正式澄清。

鄭麗文強調，她與王金平常見面，王金平退休後的重要使命與願望，就是促進台灣內部和諧與團結，全力推動兩岸和平，她非常認同這樣的願望，台灣不能再內耗、對立與莫須有的仇恨，面對強權與迫害，國民黨毫不畏懼，全力反擊。

知情人士則透露，鄭麗文就任黨主席後，深知國民黨務推動、國家團結和諧，需要有資歷威望足夠的黨內前輩相助，於是鎖定王金平，希望聘請王金平出任「榮譽黨主席」，為黨再盡心力。

但國民黨內部有人反映，要出任榮譽黨主席者需要曾任黨主席，而國民黨曾任黨主席者眾，若全部聘請為榮譽黨主席人又太多，失去了意義；但王金平從政50年來的寶貴經驗、見識是國民黨的「寶」，鄭麗文認為應加以珍惜、得到王金平的協助。

知情人士說，於是經過思考後，決定以等同榮譽黨主席高度的「最高顧問」，敦請王金平協助國民黨安定政局、和諧社會、穩定經濟、兩岸和平發展，為國家發展再貢獻心力。（編輯：林興盟、張若瑤）1141224