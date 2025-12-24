藍首波縣市長提名 謝龍介選台南、柯志恩戰高雄、蘇清泉戰屏東

政治中心／綜合報導

國民黨中常會今（24日）天正式公布第一波，2026地方首長選舉的徵召名單，包括立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉，以及台東縣議長吳秀華，將分別代表國民黨出征南部縣市與台東。另外也同樣針對2026選戰，國民黨宣布成立與民眾黨的兩黨協商工作小組，未來將針對藍白合有進一步討論。

國民黨員：「國民黨凍蒜，國民黨凍蒜。」手牽著手、高喊凍蒜，國民黨中常會，正式拍板2026縣市首長首波提名，南高屏與台東分別由立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉，以及台東縣議長吳秀華出征。鄭麗文親自替四位參選人，掛上象徵勝選的紅色背帶，但鄭麗文似乎左右不分，和第一位上前的謝龍介，兩人在台上來回好幾次，實在有點尷尬，但一開口，就對執政黨開罵。

國民黨主席鄭麗文：「這是非常罕見，有史以來提名作業，提早到前一年的年底就開始進行，過去曾經經歷過每年選舉，年年選舉勞民傷財，我們非常遺憾，賴總統上台之後，每年每天搞政治鬥爭。」

國民黨中常會今（24日）天正式公布第一波，2026地方首長選舉的徵召名單。（圖／民視新聞）一連講了就快十分鐘，罵好罵滿，但近期一份民調顯示，政黨支持傾向，國民黨支持度僅20.6％，民進黨則是38.4%，藍營落後將近兩成，前立委蔡正元就直言，藍白相加還輸民進黨，這是給國民黨中央的警訊，若不當一回事，恐讓選舉兵敗如山倒。

國民黨台南市長參選人謝龍介：「民調只是一時的，但長期的民調，我們去調整策略，來迎合人民最高的期待。」國民黨同步宣布，成立與民眾黨的兩黨協商工作小組，未來將針對藍白合進一步討論，眼前確認，台東和屏東都將出現一對一廝殺，綠營雖然南高兩都未定，但都無懼在野黨挑戰。

國民黨中常會今（24日）天正式公布第一波，2026地方首長選舉的徵召名單。（圖／民視新聞）立委（民）邱議瑩：「不管對手是誰，我會持續以高雄為念，向大家提出更多的政績政見，向高雄市民我是最能夠承擔責任，帶領高雄向前的那個人。」立委（民）林岱樺：「期待和柯志恩立委進行君子之爭，岱樺再度呼籲，停止國會意識形態對抗。」綠營按部就班布局，2026地方選戰，戰鼓聲已經響起。

