藍首長轟中央 只有政治無法治

行政院長不副署《財劃法》，台北市長蔣萬安15日表示，依照《憲法》與憲政原則，行政院就應該要執行。

行政院長卓榮泰15日決定不副署《財劃法》，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及南投縣長許淑華都表示，行政院若不執行會嚴重衝擊各項建設，甚至造成地方不僅未獲預期資金，反遭扣減原有補助的雙重打擊；雲林縣長張麗善更批評，不能只有政治而沒有法治。

蔣萬安說，依照《憲法》及憲政原則，行政院應執行修法版本，而不是違法違憲在先，再提議倒閣、解散國會，此舉不符憲政原則，呼籲中央正視覆議案被否決的事實，依照憲政原理執行法案，才是法治憲政國家精神，並指院長不副署是惡意杯葛。

他強調，修法對各縣市推動建設極有幫助，若中央執意不執行，北市受影響包括捷運建設、社宅興建、市場改建等，「我會讓民眾了解嚴重性」。

張善政也表示，行政院應體諒立法院新版本已再調整匡正，盼行政院尊重民意，對所有地方政府都是好事情。許淑華則說，若中央不執行，等同地方原本預期增加一般性補助款的財源無法到位，還會因中央先前通知各部會減少補助，導致地方不僅未獲預期資金，反遭扣減原有補助，造成雙重衝擊。

苗栗縣長鍾東錦表示，過去大罷免時，他曾多次呼籲總統才有這個高度來化解，但始終沒有，這是神仙也難解的困境，不是台灣民眾之福。他強調，現在有人可以解開繩結，唯有總統才有這個高度。

張麗善說，從總統到最高行政首長都不遵守法治精神，心中「只有政治而沒有法治」，這是人民所不期待的；台灣是民主法治的國家，《憲法》應要保證三讀通過的法案，行政院有執行的責任與義務，讓全民賦予最高民意機構立法院三讀通過後的法案能落實執行。