藍駁違法送市產 斥綠混淆是非

國民黨基隆市黨部嚴詞駁斥民進黨對於市政大樓都更案的質疑，呼籲民進黨不要再搞政治鬥爭、還給基隆市民正常的生活。（記者楊耀華攝）

記者楊耀華／基隆報導

針對民進黨發言人吳崢三日與基隆市議員鄭文婷質疑基隆市政府違法送市產，並要求市長謝國樑停止市政大樓合建都更，國民黨基隆市黨部嚴詞駁斥並指民進黨刻意混淆是非、誤導輿論，強調這樣的政治操作並非監督，而是刻意讓基隆再次陷入毫無意義的政治鬥爭，最終受害的，還是全體基隆市民的權益。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟指出，民進黨前幾天才呼籲要在野黨「停止對司法的不信任」，如今卻反過來質疑市府成立的「廉政平台」公正性，態度前後矛盾，市長謝國樑早在九月十六日即主動成立廉政平台，針對新市政大樓公辦都更案展開公開透明的審視程序，為了就是保障基隆市民的財產權益。

黃申棟表示，民進黨所稱「違法送市產」的說法完全就是在掩蓋他們的錯誤，真正把基隆市產拱手讓人的，是前市長林右昌任內主導的「東岸商場案」，該案在司法程序中多次判決確定，證明現任市長謝國樑的清白，以及他為捍衛市產、守護基隆財產權益所做的努力，民進黨如今故技重施，試圖以抹黑掩飾過去的錯誤。

黃申棟說，從東岸商場到新市政大樓，民進黨這一套政治鬥爭的劇本，基隆市民早已看膩了，民進黨口口聲聲說要監督，實際上卻是在阻礙基隆的進步，不斷製造對立，只為搞政治鬥爭，呼籲民進黨不要再執迷不悟、不要再搞政治鬥爭，拜託讓基隆市民回到正常的生活。