藍駁「鄭習會」三張門票說：國共交流怎是民進黨定義？

國民黨發言人牛煦庭。（資料照）

《自由時報》爆料國民黨主席鄭麗文與大陸國家主席習近平的「鄭習會」將於農曆年前後登場，北京還提出「三張門票」為前提，其中包括要擋下賴清德總統的軍購。國民黨發言人牛煦庭表示，從頭到尾子虛烏有、胡說八道，還反問為何國共之間的兩岸交流，竟然是自由時報說了算、內容還是民進黨人士來定義？

牛煦庭強調，整篇新聞從頭到尾都是子虛烏有、胡說八道，為了此事他們也反覆與負責兩岸事務的副主席張榮恭、蕭旭岑確認過，他們訪陸根本沒提到任何鄭習會相關安排，因此整篇新聞就是造謠。

牛煦庭指出，前總統馬英九時代到現在，從來不存在任何要完成什麼條件才能兩岸交流這件事，都是民進黨幻想出來的假議題；國共兩黨交流有一定政治基礎，那就是九二共識，國民黨長期以來堅持的路線，九二共識一中各表，含義或有不同，但至少在這架構下可以有序來對話，除此之外不存在任何政治條件。

牛煦庭表示，所謂要求國民黨去擋賴清德軍購，都是消息人士捏造，「奇怪的是，為什麼我們的兩岸交流，是由自由時報說了算、內容還是民進黨人士來定義，這真的可靠嗎？大家回想一下國際媒體的評比，（自由時報）可信度到哪裡，大家心裡自然有數，整篇從頭到尾不是事實，不要被謠言模糊焦點。」

