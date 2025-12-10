藍駁3張門票換鄭習會 「杯葛國防預算」吳崢酸：嘴說沒有身體誠實

民進黨發言人吳崢。楊亞璇攝



外傳國民黨主席鄭麗文將於明年農曆年前後與中共總書記習近平「鄭習會」，但北京提出「三張門票」。國台辦、國民黨主席鄭麗文今（12/10）雙雙否認。民進黨發言人吳崢對此大酸，國民黨嘴巴上說絕對沒有配合中國的要求，可是身體上在立法院做的，就是不讓強化國防特別預算條例付委審查，就是杯葛國防預算，人民的眼睛是雪亮的，會看穿這樣虛假的謊言。

吳崢今天於民進黨中常會後轉述記者會中表示，日前有媒體報導，中方對國民黨主席鄭麗文提出要求，包含要求國民黨在立法院裡面來杯葛強化國防的預算，要阻擋強化台灣國家安全的法治的修法，同時也要去刪除國民黨黨內這種對於中國不友善的論述。消息出來後，鄭麗文不去澄清、跟社會對話說明她所領導的國民黨的立場，反倒把矛頭對準民進黨，說是民進黨在編故事，中國國台辦也在攻擊民進黨無中生有、捕風捉影。

吳崢批評，非常奇怪的是，不論是國民黨或是國台辦，兩邊似乎是約好了一樣，很有默契、異口同聲的把矛頭對準民進黨，政治攻擊民進黨，卻都沒有對這些報導的內容去做出說明與回應，鄭麗文也沒有跟台灣社會交代，她到底是支持強化國防預算，還是杯葛國防預算？國台辦也沒有去回應是否有對國民黨做出要求。

吳崢說，回到事情本質，鄭麗文與國民黨事後的官方回應也強調，願意為了兩岸和平要去跟中國方面做一些溝通，但溝通的前提應建立在兩邊意見立場有所不同時，要對話、要互相理解，「可是我們到現在為止，也看不到國民黨到底跟中共之間立場上有什麼不一致」。若兩邊講的話完全一樣，其實也沒有溝通的必要，若未來有所謂的鄭習會，那也就是變成讚聲、取暖，這個是國民黨想要的嗎？

吳崢指出，國台辦今天再次抨擊台灣以武謀獨、反對台灣強化國防，鄭麗文至今不回應是否要在立法院支持國防特別預算，媒體報導「中方要求國民黨刪除國民黨章裡面的反共條款」的傳言，鄭麗文也不敢有清楚的態度，說會留下還是拿掉，鄭麗文所領導的國民黨，對中共到底是什麼態度？是完全的配合服從，還是有底線要守住？這是台灣人民會有的疑問。

吳崢說，鄭麗文只要親自出來說明清楚，疑問就會消除，反之如果鄭麗文說不清楚，「大家看到的永遠都是國民黨跟國台辦異口同聲、一個鼻孔出氣，也不能怪人民會有這一些疑問跟感受。」

談到在野黨昨天封殺國防特別預算，吳崢指出，中共一直以來的態度，就是反對、施壓、破壞台灣強化國防的腳步，國民黨嘴巴上說絕對沒有配合中國的要求，可是身體上在立法院做的，就是不讓強化國防特別預算條例付委審查，就是杯葛國防預算，「如果嘴巴上說沒有，可是身體卻很誠實，做的都是一模一樣的事情，那其實就是說謊、欺騙台灣社會嘛」，人民的眼睛是雪亮的，會看穿這樣虛假的謊言。

