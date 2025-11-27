藍高層悼「宏福苑」死者 籲嚴肅面對這挑戰

▲香港宏福苑大火雖然至27日上午已逐漸被控制，但建築物外觀已面目全非。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日發生嚴重「五級大火」釀嚴重死傷，至少超過40人罹難（其中包含一位消防人員）。國民黨副秘書長張雅屏表達最深切的哀悼，並向罹難者家屬致以誠摯慰問。他指出，這起事件再次提醒，地狹人稠、機能高度集中，是兩岸多數大都會共同面臨的挑戰。

張雅屏強調，任何基礎建設與安全管理的疏失，都可能付出無法彌補的生命代價。他呼籲，台灣的政府與主管機關皆應嚴肅面對，應平時即檢視公共設施安全、管理制度與監督機制，避免同類悲劇在自身周遭發生，城市防災責任不容推卸。

張雅屏呼籲應以「生死共情」的態度面對災難，認為生命無分地域、制度與立場，更應同理受難者的處境。他期盼政府部門能建立更堅實、更值得信賴的公共安全網，同時督促所有改善作為務必具體、確實且負責，真正守護人民的生命與尊嚴。他總結，逝者已矣，但教訓絕不能遺忘。

