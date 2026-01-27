藍高雄市議員黃紹庭詐助理費 二審維持判刑2年

2024年檢警大動作搜索國民黨高雄市議員黃紹庭服務處等地，檢警查出他從2014年起擔任3屆議員期間涉嫌詐領1455萬元，一審依貪污等罪判2年、褫奪公權3年、緩刑5年，檢方不服上訴。二審在27日宣判，黃紹庭維持原刑度，不過繳交公庫費用增為200萬元，另外得接受法治教育7次。

面對二審判決，黃紹庭手機沒接，上午服務處正常運作，但是黃紹庭沒現身。高雄高分院表示黃紹庭從偵查起就坦承犯行，也繳回犯罪所得，檢方上訴時宣稱黃紹庭將款項用來支付親友卡費，審酌發現不是每月持續，認定一審判黃紹庭適用減刑於法有據，所以維持原刑度。

國民黨高雄市黨部發言人張永杰表示，「針對黃紹庭議員二審判決結果，高雄市黨部尊重判決結果，後續將依照黨內相關規定辦理。」

根據了解，黃紹庭仍具有國民黨黨職身分，雖然被宣告褫奪公權，但是全案還能上訴，依無罪推論來看，黃紹庭仍可參與下一屆國民黨高雄市議員黨內初選提名。