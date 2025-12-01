藍高雄選情這族群明顯落後？名醫曝「柯志恩的大絕招」

國民黨立委、2026高雄市長擬參選人柯志恩。（中時資料照，袁庭堯攝）

TVBS民調中心1日最新民調顯示，綠營若派賴瑞隆對決柯志恩，賴42％小幅領先柯的40％，兩人差距僅2個百分點；許智傑、邱議瑩、林岱樺則落後柯7至10個百分點。精神科醫師沈政男分析藍營高雄選情指出，柯志恩在年輕人支持度較落後，須趕快惡補一下這一塊。

沈政男1日發文表示，其實關鍵就在於政黨支持度，這是解讀台灣媒體民調的定海神針！還有一招是看中立選民的支持度，因為藍白的政黨支持度加起來跟綠營差不多，因此中立選民會決定最後輸贏。從這兩點來看台南與高雄的2026選情就很清楚。

廣告 廣告

沈政男指出，高雄板塊差不多，或者藍白略輸，但柯志恩在中立選民贏面比較大，因此勢均力敵。前天上報那份的誤差，若從中立選民的支持度也可以看出，柯志恩在這方面是領先的，就只是在政黨支持度，也就是鐵票方面略輸。昨天那份的綠營可能人選，雖然民進黨支持度47％，但候選人支持度只略增，達51％，而藍白支持度為13％，但柯志恩支持度為23％，顯然中立選民比較支持柯志恩。

沈政男強調，2026最關鍵一役就在高雄！然而柯志恩要怎麼繼續往前超越綠營候選人？用上次的報告來說：柯志恩也要去「染頭髮」！因為她在20到29歲族群的支持度明顯落後綠營！年輕人可能會擔心柯志恩當高雄市長以後，大家就沒有那麼多國際演唱會可看了。

沈政男直言，所以他建議，柯志恩趕緊把上任以後可能邀請的藝人與樂團，拿出來講一下！如果不熟悉，就要趕快惡補一下這一塊！比如泰勒絲，有沒有可能來高雄？你看陳其邁今天，連濱崎步的事情也在蹭了。「泰勒絲會是柯志恩的大絕招！」

【看原文連結】