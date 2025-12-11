藍魏嘉彥拚連任 綠營勸進郭應義

花蓮市人口突破10萬，為是全縣人口最多的行政區，更是選舉的兵家必爭之地，本屆市長選舉從縣議員轉戰市長的國民黨魏嘉彥，雖面臨分裂危機，因勤跑基層、「魏家班」加持下當選，也被看好明年可望連任；民進黨將在下周啟動黨內參選登記作業，據悉，正勸進行政院東部聯合服務中心副執行長郭應義參選。

花蓮市人口占全縣三分之一，雖然藍大於綠，但過去也曾由民進黨籍田智宣當選並成功連任。田病逝後，2016年由妻子張美慧代夫出征，最終在補選中由國民黨魏嘉賢勝出。魏嘉賢任期屆滿後，由弟弟魏嘉彥順利接棒，延續魏家影響力。

廣告 廣告

魏家3兄弟（魏嘉賢、魏嘉彥、魏鈺晟）在本屆選舉中分別當選議員、市長及市民代表，扛起「魏家班」招牌。魏嘉彥上任後積極推動市政，爭取中央經費改造佐倉綠地為運動公園，近期又舉辦多場偶像歌手演唱會，帶動觀光，地方評價不錯，目前國民黨內尚未傳出挑戰者。

民進黨過去曾入主花蓮市，因此綠營評估仍具一定勝選空間，但至今尚無人明確表態。黨內多位人士推崇郭應義，認為是合適人選。

民進黨縣黨部主委嚴献宗證實這項說法，他表示，郭應義曾擔任過黨部主委，也曾參選過縣議員，接任副執行長已多年歷練，黨政經歷豐富，如果郭願意承擔，黨部樂見且盼能與他一起捲起袖子，共同為花蓮市民服務，將盡快徵詢他的意見，凝聚共識。

此外，民進黨籍議員張美慧、胡仁順、林則葹亦具實力；長期深耕社福議題的無黨籍縣議員楊華美，也被點名為可能人選。