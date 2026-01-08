藍魚池鄉長初選 王若嵐勝出

民進黨籍魚池鄉長劉啟帆兩任屆滿，其胞弟、魚池鄉農會常務監事劉啟行擬接棒以無黨籍參選。相較於泛綠早早定於一尊，國民黨魚池鄉代會副主席王若嵐、黨代表陳奎合兩強相爭，電話民調初選結果8日出爐，王若嵐勝出；國民黨南投縣黨部主委游顥強調，君子之爭整合，有信心勝選讓魚池「綠地轉藍天」。

王若嵐在民國107年以素人之姿參選魚池鄉第1選區鄉民代表，獲第一高票當選，她原本是無黨籍，後來加入國民黨，勤走基層，並以選舉口號「嵐逗陣，拚未來」積極布局。日月潭形象商圈發展協會理事長陳奎合去年11月初表態參選魚池鄉長，在游顥協調下進行電話民調初選。

在國民黨魚池鄉黨部主委潘岱儒、日月潭漁會總幹事張乾任見證下，游顥昨公布初選民調由王若嵐勝出。陳奎合強調全力支持王若嵐；王若嵐也希望陳奎合為魚池發展藍圖提供建議。

現任魚池鄉長劉啟帆任滿兩屆，胞弟劉啟行有意接棒，很早就挾其曾任鄉代、農會理事長等人脈及資源，積極參與地方活動，實力堅強，可望獲民進黨支持。

游顥強調，王若嵐具備基層民代實力且熟悉魚池，融合黨內新秀陳奎合的產業創新視野，是國民黨贏回魚池鄉的最大本錢。

國民黨南投縣黨部指出，黨內還有縣府祕書林孟麗、縣議員蔡孟娥等人將於12日竹山鎮長初選電話民調，縣議員蔡宗智、前議員史雪燕17日展開名間鄉長初選電話民調，預計農曆春節前公布13鄉鎮市長提名名單。