藍鳥強襲洛城先聽牌！大谷翔平再度掛蛋 道奇牛棚再崩盤陷淘汰邊緣

藍鳥新秀右投Trey Yesavage主投7局狂飆12次三振，刷新新人在世界大賽單場最多三振紀錄。圖／翻攝自X@MLB

世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯進行，道奇以1比6不敵藍鳥，系列戰以2勝3敗落後，被藍鳥率先取得聽牌優勢。大谷翔平以「第一棒、指定打擊」身分先發出賽，4打數無安打，連續兩戰陷入低潮。

首局首打席，大谷翔平擊出投手方向滾地球出局；第三局再遭藍鳥新秀右投Trey Yesavage的指叉球三振，揮棒太快導致球棒脫手飛出。

第六局大谷擊出時速117.3英里（約188.8公里）的強勁平飛球，卻被右外野手Addison Barger飛身撲接。八局兩出局一壘有人時，擊成一壘滾地球，整場未敲安。

道奇投手群同樣陷入亂流。先發投手Blake Snell開局就遭Davis Schneider與Vladimir Guerrero Jr.連續開轟，成為世界大賽史上首見的「開局兩打者連續全壘打」，季後賽歷史上僅兩次出現。

第四局再被高飛犧牲打追加1分，第七局連續兩次暴投後退場，接替的Enriquez又再度暴投失分，創下世界大賽單局三暴投的恥辱紀錄。

打線調整也未見起色。教練團將Will Smith與Mookie Betts對調為棒次，並以Alex Call取代低迷的Andy Pages，但全隊面對Yesavage苦吞12次三振，僅靠Kike Hernandez在第三局敲出陽春炮挽回面子。

道奇終場以1比6落敗，系列戰2比3落後。接下來休兵一天後，將於11月1日前往多倫多進行第6戰，由山本由伸登板先發背水一戰。



