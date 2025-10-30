藍鳥新秀狂飆12K！破世界大賽高懸76年紀錄 道奇全員被三振
世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯登場，藍鳥新秀右投Trey Yesavage主投7局狂飆12次三振，刷新新人在世界大賽單場最多三振紀錄。這項紀錄自1949年由道奇投手Don Newcombe創下11K以來，時隔76年被打破。
Yesavage在隊友開場連續兩發全壘打的援護下登板，面對大谷翔平使其擊出滾地球出局，隨後連續送出5次三振，展現壓制力。其直球最快達95.3英里（約153.4公里），搭配指叉球與滑球，讓道奇打線陷入苦戰。
第三局被Enrique Hernández轟出左外野陽春炮，讓道奇敲出全場首支安打，但Yesavage迅速重整節奏，再度以招牌指叉球三振大谷，並在第四局連續解決Will Smith與Mookie Betts。第五局再度連K兩人，完成對先發打者皆有三振的成就。
第六局大谷擊出右外野強勁平飛球，卻被外野手Berger飛身接殺。Yesavage隨後三振Smith追平新人紀錄，七局再用指叉球讓Freddie Freeman揮空，改寫為12次三振新高。
這位22歲新秀9月15日升上大聯盟，分區系列賽就以5.1局無安打、11K驚艷登場。世界大賽首戰Yesavage以22歲又88天成為史上第二年輕的先發，雖控球略顯不穩，但仍穩住陣腳。此役在洛杉磯，用創紀錄的12次三振，宣告藍鳥新世代王牌誕生。
