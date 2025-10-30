藍鳥開局「背靠背」開轟！菜鳥先發飆12K壓制道奇 6：1奪勝搶先聽牌了

藍鳥菜鳥耶薩維奇擔任本場先發投手，主投7局只被敲出3支安打、失1分，外加飆出12次三振，幫助球隊以6：1拿下勝利。（翻攝自藍鳥FB）

MLB世界大賽今天比賽進入G5，藍鳥派出22歲菜鳥耶薩維奇（Trey Yesavage）先發，主投7局只失1分，外加送出12次三振，加上首局隊友史奈德（Davis Schneider）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）「背靠背」開轟，奠定領先優勢，最終藍鳥就以6：1拿下勝利，系列戰取得3：2成績，率先聽牌。

藍鳥與道奇的世界大賽持續進行中，先前雙方在系列戰取得2比2平手局面，今天進入關鍵G5環節，勝出就能率先搶下聽牌優勢。藍鳥派出22歲菜鳥投手耶薩維奇先發，道奇則派出塞揚強投史奈爾（Blake Snell）迎戰。

道奇史奈爾在一開局就遭到史奈德開轟，接著小葛雷諾又敲出「背靠背」全壘打，讓史奈爾才投了3球就丟掉2分。道奇隊在第3局靠著E.赫南德茲（Enrique Hernández）擊出陽春全壘打，試圖吹起反攻號角，但打線後來依舊被壓制。

藍鳥在第4局，再度「棒打」道奇先發史奈爾，瓦修（Daulton Varsho）擊出三壘安打後，克萊門特（Ernie Clement）高飛犧牲打，將人送回本壘，幫助藍鳥再添一分保險分。

藍鳥第7局攻勢再起，雖然已被抓2出局，不過一、三壘仍有跑者，道奇先發史奈爾留下2殘壘退場，由亨利奎茲（Edgardo Henriquez）接續投球，沒想到他暴投送分後，又遭小畢歇特（Bo Bichette）擊出安打得分，藍鳥暫時以5：1領先。藍鳥第8局再度站上三壘得點圈，凱納法利法（Isiah Kiner-Falefa）成功擊出安打，再添1分保險分，幫助藍鳥取得6：1大幅領先。

最終藍鳥就靠著團隊優異投打，以6：1擊敗道奇，率先以系列戰3：2之姿聽牌。而藍鳥本場大功臣正是22歲菜鳥耶薩維奇，主投7局只被敲出3支安打、失1分，外加飆出12次三振，而且他本場比賽未投出四壞保送，刷新世界大賽記錄，成為首位狂飆12K無保送的投手。

