藍鵲盤＝合作→合併？王定宇：中華民國派、柯派被犧牲？

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌昨（19）日首度會面，兩人交換禮物意外引起熱議。其中，鄭麗文贈送的藍白「台灣藍鵲圓盤」，被認為象徵藍白共行，而且還是國民黨新北市議員呂家愷家的。對此，民進黨立委王定宇在《台灣最前線》分析，「藍白不是合作，簡直變合併了。」

王定宇認為，鄭麗文跟黃國昌都算是兩黨裡的外來種，他們都需要透過外部合作掃清內部矛盾，剛好兩人互相利用，來達成目標。另外，王定宇預言，對原來的民眾黨內柯文哲派以及國民黨內的中華民國派、反共派是否會反抗，未來三個月會揭曉。

原文出處：最前線(影)／呂家愷揭鄭黃會送藍鵲盤寓意！王定宇：中華民國、柯派被犧牲？

