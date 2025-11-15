藍黨務人士：2028藍營有3+2個太陽競逐 韓國瑜「吃藥說」展超車再戰之勢

立法院長韓國瑜。廖瑞祥攝（資料照）



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文「破格」當選，讓國民黨內領導格局丕變。黨務人士分析，迎戰2028年總統大選，黨內已不再是台中市長盧秀燕一枝獨秀，如今將有3+2個太陽競逐。黨內要角更點名，立法院長韓國瑜已有彎道超車再戰之勢。

而所謂的3+2個太陽，其中的3是指盧秀燕、韓國瑜、台北市長蔣萬安，而+2則為鄭麗文，以及甫卸任黨主席後開始被重新評價的朱立倫。

黨務人士坦言，年初原本以為黨主席改選後，黨未來領袖與2028可能的總統候選人將定於一尊，但在鄭麗文當選黨主席後，黨去中心化，重新走回百家爭鳴格局，5個太陽出現不只是黨內路線分歧使然，也是各自黨內能量展現。

廣告 廣告

該黨務人士認為，現在的黨內局勢，對原本被視為2028最強母雞的盧秀燕而言，應該會承受蠻大的壓力，特別是若未來黨中央路線與盧路線有分歧時，很多具政治未來性選項就會出來。

但也因黨內群雄再起，該黨務人士分析，接下來就是檢視各太陽應戰民進黨攻防時各自統合作戰能力，2026年地方選舉是檢驗指標，這段期間誰有能力整合其他太陽，也是檢視是否具代表國民黨出戰2028的基本試驗。

該黨務人士說，還是希望國民黨最後能盡快回到一個太陽系（只有一個太陽）的運作模式，這樣也才能盡快回到爭取重返執政正軌。

國民黨深藍立委則表示，黨主席選後，黨內對盧秀燕評價逐漸轉為「女版侯友宜」，認為市長選舉民調很高，但大選恐沒有爆發力；而深藍現在則期盼鄭麗文成女版韓國瑜，有爆發力，也樂觀其成看鄭衝衝看。

不過深藍藍委直言，鄭麗文黨主席表現目前看來確實「可能大好大壞」，要重現韓國瑜2018年「韓流」，在2026新塑「鄭流」引領國民黨崛起恐有難度，若最後鄭只是要帶黨走向深藍，最後就真的只會令不出黨中央。

值得關注的是，在黨中央權力「去中心化」趨勢出線後，近日韓國瑜以「吃藥說」強勢應對總統賴清德的表現，讓韓漸有取代盧秀燕重回「黨內第一人」態勢。包含黨團幹部、部分原挺盧藍委都坦言，有感受到「不同氣氛」。

挺盧藍委表示，看得出鄭麗文很有野心，但畢竟鄭的當選是特定族群決定的結果，實力仍待檢驗，如今鄭主政的黨中央卻走回「古典」國民黨路線，任其繼續將影響黨的發展，若後續韓國瑜重新崛起也不錯。

該挺盧藍委說，距決定2028總統大選人選還有一年半，若最後真是盧秀燕出局、由鄭麗文代表參選，「那也是黨運」，只是賴清德執政都做成這樣，在野如今也整合了，國民黨2028若仍無法重返執政，士氣恐將崩盤。

更多太報報導

國民黨著手草擬2026縣市長提名辦法 「藍白合」是提名四樣態之一

分析／「反朱派」重掌國民黨喊「團結」 應先從正視朱立倫任內政績開始

分析／非典型「鄭麗文主席」來了 鯰魚效應衝擊綠營支持或藍營基本盤禍福難料