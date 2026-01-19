藍黨團也自提1.25兆國防預算？ 羅智強給說法

國民黨團書記長羅智強。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對總統賴清德提出1.25兆元的國防特別預算條例，民眾黨主席黃國昌日前結束訪美行程後，宣布將自提民眾黨團的版本，如今更傳出，連國民黨也要跟進提出國民黨團的版本。國民黨團書記長羅智強今（19日）表示，國民黨都會全盤考慮，一定有比較明確的做法，他們會再跟大家說明。

立法院外交國防委員會今召開秘密會議，邀請國防部長顧立雄列席報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，並備詢。

廣告 廣告

對於1.25兆軍購特別條例，除民眾黨團正研擬自提版本之外，連國民黨團都傳出相關規劃。顧立雄表示，因為國防部的條例都是依照敵情、作戰需求討論之後，所提出來的整體性規劃，還是希望如果朝野政黨有任何意見的話，都在這個條例裡面進行討論，如果要做修正，也在當中討論修正就可以，沒有其它版本的必要性。

羅智強則表示，問題的本質還是三個層次，第一、是1.25兆國防特別軍購，賴清德過去曾經承諾，針對重大國情要到立法院做國情報告並備質詢，這個重大的軍購，賴清德應該要兌現諾言，但賴清德沒有；第二、跟國防最攸關的軍人加薪預算沒有合法編列，他沒有看到賴清德捍衛賴清德的決心；第三、軍購條例要怎麼樣制定、預算怎麼編列比較合理？相關情況，國民黨都會全盤考慮，一定有比較明確的做法，國民黨會跟大家說明。

媒體追問，所以國民黨團還沒有確定要自提版本？羅智強僅稱，他剛才已經回答過了。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯文哲譏「國民黨不要太高估實力」親藍粉專怒了：要開戰沒人怕你

藍白自提國防特別預算版本？ 顧立雄：沒必要、盼在我們條例修正即可