藍黨團修內規 傅總召可續掌兵符

國民黨立法院黨團7日黨團大會表決取消總召最多只能當2年的限制，總召傅崐萁表示，此項決議對維持國會朝野力量平衡極具意義。（姚志平攝）

因立院國民黨團內規「總召任期1年，連選得連任1次」，國民黨團總召傅崐萁原訂本會期任期結束後就須交棒，但7日黨團大會由42位藍委共同提案、通過修改內規取消連任限制，傅將可繼續參選並連任總召。對此，傅崐萁強調，綠白都沒有連任限制，「武器均等」在立院是很重要的條件。

國民黨主席鄭麗文上任後，未來與國民黨團的連動備受關注，她與傅崐萁是否能夠默契合作也是關鍵。昨日黨團大會，藍委通過刪除總召連任1次的內規，代表傅崐萁將可尋求連任。

廣告 廣告

傅崐萁表示，黨團大會通過的決議，對於朝野間是否「武器均等」是很重要的關鍵，尤其民進黨團總召「連選得連任」，所以能保持一定的戰力，畢竟擔任總召必須有經驗，才能帶領黨團在詭譎多變環境中面對所有挑戰。

傅崐萁強調，他擔任總召期間，相當鼓勵青壯世代立委參與包括副書記長、委員會召委、委員長等職務，幹部也都可以出席朝野協商，盡情發表想法，但總召這個位子是要對外戰鬥的，民進黨團總召柯建銘尤其難對付，因此有相對應的經驗也很重要；另外，這4個會期藍白已有合作默契，因此下任總召是否能延續，也是關鍵。

至於下個立法院會期，是否有意續任總召？傅崐萁說，「我想，現在講這個還不急」，黨有黨的程序跟公告，最重要的是國民黨要團結。

黨主席鄭麗文昨也被問到黨團修改內規，她是否會支持傅崐萁續任總召？鄭麗文強調，她過去也是國民黨團出身，曾任黨團幹部，國民黨一向尊重黨團自主，關於黨團大會所做出的決議或是黨團內部選舉，「我都不會過問，完全尊重黨團自主」。