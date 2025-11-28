藍黨團修「國籍法」付委審查放寬中配參政 總統：沒必要
台北市 / 綜合報導
近期中配參政權掀起熱議，國民黨團提案修「國籍法」，要放寬中配來台參政，今(28)日也在立法院成功付委審查，對此，總統賴清德表達看法。
賴清德的態度是認為，沒有必要去修國籍法，特別去免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任，賴總統希望藍委三思，因為一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國新住民的疑慮而已，對整個台灣社會的和諧，沒有幫助。
