藍黨團修「國籍法」付委審查放寬中配參政 總統：沒必要

台北市 / 綜合報導

近期中配參政權掀起熱議，國民黨團提案修「國籍法」，要放寬中配來台參政，今(28)日也在立法院成功付委審查，對此，總統賴清德表達看法。

賴清德的態度是認為，沒有必要去修國籍法，特別去免除來自中國的新住民，對中華民國單一的忠誠責任，賴總統希望藍委三思，因為一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國新住民的疑慮而已，對整個台灣社會的和諧，沒有幫助。

原始連結







更多華視新聞報導

國民黨擬修國籍法「保障中配參政權」 黃國昌：落地生根就是手足同胞

卓榮泰：藍營推國籍法修法有雙重效忠問題

藍擬修「國籍法」開放中配參政 劉世芳：特權修法很奇怪

