藍黨團刪除總召連任限制 傅崐萁：有助維持國會朝野均等力量

國民黨團通過刪除總召連任限制，傅崐萁表示，此決議有助朝野在國會保持均等力量。（圖／周志龍攝）

國民黨38位立委今（7）日在黨團大會上提案，通過刪除總召連任限制，意味著原定於本會期結束交棒的總召傅崐萁，有望爭取續任。對此，傅崐萁表示，擔任總召需要豐富經驗與領導能力，強調此項決議對維持國會朝野力量平衡極具意義。

依據國民黨團過往內規，總召任期為一年，得連任一次。此次由38位黨團立委聯名提案修正內規，取消連任限制。傅崐萁回應指出，國民黨是民主政黨，黨團內若有不同意見都可充分討論，一律予以尊重。

他強調，「今天通過的決議對國民黨、民進黨及民眾黨之間的朝野力量均等非常重要。」傅崐萁指出，民進黨黨團總召可連任，透過豐富經驗維持戰力，才能帶領黨團面對各種挑戰。

廣告 廣告

傅崐萁也提到，未來國民黨仍面臨諸多挑戰，歡迎所有願意為黨服務的同志共同努力，持續監督民進黨政府、落實為民服務。他強調，目前是否續任仍言之過早，黨內將依程序與公告進行，「國民黨要團結，面對賴清德公然違法的政府，在野力量絕不能被削弱。」他並重申，民主政黨有不同立場與聲音，但最終仍應透過民主程序做出決定。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

太子集團幹部豪奢生活曝！每月百萬包養酒店妹 1年1次遊艇趴選妃

震驚！泰國惡母「直播性侵15歲兒子」 每月牟利1萬泰銖

母親病逝前交代「不要打擾鄰居」 姊妹倆伴屍生活19天險餓死