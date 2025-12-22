藍黨團北檢告發5位大法官 徐巧芯舉1事諷尤伯祥「愛當官」

憲法法庭在上週判決，《憲法訴訟法》的立法程序有瑕疵，國民黨立院黨團今（22）日上午前往台北地檢署，對其中5位大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥告發枉法裁判罪告訴。立委徐巧芯更點名尤伯祥，過去他曾稱立院職權和大法官人事同意權綁在一起，會侵害大法官權益，當時你被立法院同意通過時，你怎麼不會覺得此制度有問題？怎不覺得憲法有問題？

國民黨立委徐巧芯。（圖／中天新聞）

國民黨立法院黨團由首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯、陳菁徽及新北巿議員林國春今早共同出席提告，為台灣的司法獨立發出「反獨裁、護憲法」的正義之聲，相信正義必定戰勝邪惡、民主法治最後必定戰勝獨裁。國民黨團為台灣民主憲政奮戰到底。

王鴻薇提到，目前憲法法庭只剩8位大法官，其中3位楊惠欽、蔡宗珍、朱富美，他們認為依據法律現今不能組成合法的憲法法庭，因此拒絕評議，她除了要予以肯定外，並盛讚3人是憲法法庭最後的良知。

國民黨立院黨團今日前往北檢告發。（圖／中天新聞）

徐巧芯則表示，這3位大法官秉持憲法良知，不願同流合汙。依據當天書記廳長所言，作出判決的5位大法官，是依據修正前的《憲訴法》，即便如此，開會人數也須達3分之2以上，也就是要至少6位大法官評議，結果這5位大法官卻排除異己，做出這樣的判決，她想問倘若這也算合法，那藍白立委在立院是多數，也未達3分之2，是否也可以排除綠委，直接開會通過罷免賴清德總統？

徐巧芯更直接點名尤伯祥，過去尤伯祥曾說，立院人事同意權和大法官職責綁在一起，會影響大法官權益，而尤伯祥也是依據《憲法》增修條文規定，「是因為立法院同意，你才可以擔任大法官」，當初你被立法院同意通過時，怎麼不覺得這制度有問題？怎麼不覺得憲法有問題？

