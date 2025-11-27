藍黨團宴請李乾龍 預計12月中提名首波「6＋2」縣市長

國民黨副主席李乾龍。（本報資料照片）

國民黨立院黨團與黨祕書長兼副主席李乾龍今（27日）於喜來登B1辰園餐敘。黨團總召傅崐萁說，由於李乾龍肩負許多壓力，因此由黨團宴請；而會上也談及總預算、《財劃法》、軍購特別預算等議題。據了解，會中談及縣市首長選舉，預計12月中旬通過「6＋2」首波縣市長提名名單，未來李乾龍也會出席立法院黨團大會，加強橫向聯繫。

傅崐萁說，今日由黨團宴請李乾龍，因為李乾龍身兼非常多的責任，不只要籌措國民黨維持日常的所有資源與費用，也要肩負2026地方大選整合及候選人相關資源。

傅崐萁表示，今天之所以宴請李乾龍，主要是接下來將面臨民進黨強大的壓力。包含昨天又表達增加400億美金的國防軍購，以及總預算陷入僵局，該要如何解決，畢竟行政院非常不尊重國會，尤其賴清德政府不實施已經透過的法律案，故意把責任嫁禍給在野黨。

傅崐萁呼籲，賴清德盡快推動朝野和諧，國民黨今聚會也表達「我們是團結在一起、鐵板一塊」，國民黨在各個政策上都會群策群力，為基層百姓發聲，完成所有該做的工作，今天的聚會非常圓滿和諧。

據了解，未來李乾龍將會參加立院黨團大會，與黨團面對面溝通，加強橫向聯繫。而今日餐會中也大聊縣市長提名，由於黨中央已經公布縣市長選舉特別辦法，也透露12月中會公布首波名單，今日餐會中也在討論，預計爭取連任的6縣市長，包括基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、南投縣長許淑華、連江縣長王忠銘和苗栗縣長鍾東錦；另還有2位艱困選區，高雄市長由立委柯志恩征戰、屏東縣長則是立委蘇清泉。上述6＋2名單列於第一波宣布。

至於台南市有立委謝龍介跟前立委陳以信有意參戰，因此會中也有略談，不過要辦初選，還是直接徵召，都還在考量中。李乾龍受訪則表示，今天用餐請黨團支持黨中央提出的選舉辦法，另外12月中預計會公布第一波，7個左右的縣市長人選。

