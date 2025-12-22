藍黨團將推動公投法修法 憲法法庭裁判可公投複決

「憲訴法五人判決」引發各界質疑，國民黨立法院黨團出招，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判可經由公投，交由人民複決。國民黨團總召傅崐萁表示，賴政府想用舊民意統治新民意，如此極權專制，那就讓人民來做公決，該提案今天將送立法院程序委員會處理。

國民黨團已提出「公民投票法第二條及第卅條條文修正草案」，提案說明指出，一一三年憲判八號「實質廢死判決」，違反全國八成民意；新出爐的「五人判決」違法行使憲法審查權，破壞憲法法庭裁判制度，踐踏國民主權原則及權力分立原則。

依提案內容，除總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判，可交由人民複決外，也規範法律、自治條例或憲法法庭裁判之複決案，將於公投通過並公告結果後第三日起失效，被宣告違憲的法律也恢復效力。針對重大政策的公投，總統或權責機關也要在三個月內為實現公投案內容；經創制或複決的重大政策，行政機關於三年內不得變更。

該提案說明指出，司法院憲法法庭大法官屬間接民主產生，若人民對憲法法庭裁判旨難以接受，或憲法裁判有明顯重大違法時，應允許人民擁有如同複決法律般的複決憲法法庭裁判權利，就是人民可以依法發動公投複決，避免憲法法庭成為失控的憲政怪獸。

傅崐萁批評，五人大法官現在想廢除國會、閹割國會，而賴政府想用舊民意統治新民意，這是世界民主國家未曾見到的極端惡質；大法官權力既然來自於人民，那人民有權利做公決，就讓人民來做公決。

傅崐萁說，該草案將使人民可複決除總統、副總統彈劾案以外的憲法法庭裁判；該提案完全依照憲法規定草擬，今天將送立法院程序委員會處理。

