藍黨團建請特赦長照悲歌8旬婦

一名八十歲老婦悶死癱瘓兒子，一審遭判刑兩年六個月徒刑，承審法官罕見地建請總統特赦。國民黨立院黨團十七日召開記者會，宣布將以黨團名義建請總統賴清德特赦，立委王鴻薇也表示，希望藉由社會高度討論，讓賴總統不要只會聲援立委沈伯洋，也別忘了全天下苦難的人。

北市一名八旬老母親，一一二年五月因為心力交瘁，擔心自己百年之後無人照顧五十多歲重度癱瘓的兒子，因而將其悶死。一審台北地方法院判處兩年六個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災，目前由台灣高等法院審理中。

黨團書記長羅智強表示，總統府日前表態說要等司法程序結束後再議，但他對這樣的回應感到些許遺憾。法律沒有規定受罪刑宣告確定才能夠特赦，換言之，沒有一定要等到司法程序終了，總統才能夠行使特赦。

羅智強指出，赦免是一種超越個案、超越程序的「憲政人權」，就是為了處理這種特殊、令人心碎的案件。如果賴總統有心要特赦，現在就能宣布，不要讓這位老母親還要奔波法院，承受一次又一次的痛。

立委王鴻薇說，黨團十四日決議聲援這位老母親，希望藉由社會高度討論，讓賴總統以悲天憫人的精神，不要只聲援民進黨立委沈伯洋，別忘了全天下苦難的人更多，請把視線和關懷移到這些真正需要幫助的人，特赦這位八十歲的老母親。

國民黨立委陳菁徽認為，衛福部長石崇良可做的事更多，只會跟風喊特赦是沒有擔當，不如思考如何利用自身的職能讓政策變好。希望衛福部、社家署勇敢面對，端出可以說服民眾的檢討報告，提出改善及未來精進措施，讓每一個家庭可以好好被接住。